Poetische Worte für das echte Leben

Zärtliche und traurige, übermütige und tröstliche Gedichte verbergen sich in dem Band „Butterfly – durch den Staub zu den Sternen“ von Heike Mehlhorn. Wie schon in ihrem ersten Gedichtband „Namaste – Meine Seele grüßt deine Seele“ hat die Autorin auch in ihrer zweiten Veröffentlichung im Verlag Kern ihre Gedanken und Gefühle in Reime gepackt: In poetischen Worten leuchten magische Augenblicke auf, sanfte Liebeserklärungen, versonnene Erinnerungen und verspielte Beobachtungen.Der Titel des Buches spielt auf die Verwandlungen an, welche wir täglich durchleben. Von Schmetterlingen geht eine besondere Magie aus. Sie sind Meister der Verwandlung, wenn sich aus einem Ei eine Raupe entwickelt, die sich verpuppt und dann auch einem scheinbar leblosen Hülle ein prachtvoll-geflügeltes Lebewesen schlüpft. „Es wäre mein Wunsch, dass sich meine Gedichte wie kleine Schmetterlinge kurz auf Eurer Seele niederlassen dürfen und sich dann mit der Euren froh tanzend hinaufschwingen in Richtung Sterne“, schreibt Heike Mehlhorn im Vorwort.Mit großer Liebe zum Detail spielt sie mit der Sprache und wirft einen ganz persönlichen Blick auf die Welt und die Menschen. Entstanden ist so ein zauberhaftes Buch, das man immer wieder zur Hand nimmt. Das Buch eignet sich als Geschenk, Ermutigung und Inspiration. Heike Mehlhorn ermutigt zum Träumen und dazu, Träume auch in die Tat umzusetzen. Der hübsch aufgemachte Gedichtband mit Lesebändchen enthält auf 228 Seiten Liebeserklärungen und Ermutigungen, Verse, die heiter und glücklich und zuweilen auch nachdenklich stimmen. Sie laden die Leserinnen und Leser ein, zu lauschen und sich auf eine Entdeckungsreise zu den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu begeben. So entstand eine abwechslungsreiche Lektüre für Menschen, die der eigenen Seele und ihren Mitmenschen liebevolle Aufmerksamkeit schenken – eine Lektüre, auf die man schon nach dem ersten Lesen nicht mehr verzichten möchte.Heike MehlhornButterfly – durch den Staub zu den SternenGedichte228 Seiten, Hardcover1.Auflage, September 2017ISBN: 978-3-95716-229-8E-Book: ISBN 978-3-95716-245-8Buch 16,90 € – E-Book 9,99 €Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 IlmenauTel. 03677 4656390, Mail: kontakt@verlag-kern.de



Bildinformation: VERLAG KERN GMBH