.Boston legal - Boston erhält Boston-Domain

New York hat es getan, Miami hat es getan. Nun hat es auch Boston getan- sich eine eigene Domain zugelegt: .boston.Was sind die Zielgruppen der Boston-Domains?1.Unternehmen aus Boston, die "Made in Boston" intuitiv vermitteln wollen2.Behörden aus Boston, die eine kurze Internet-Adresse wünschen3.Firmen mit einem Schwerpunkt in Boston, sei es eine Niederlassung oder ein großerMarktanteil.4.Privatpersonen aus Boston, die stolz auf ihre Stadt sind unddas auch ihre Umwelt wissen lassen wollen5.Touristen, die ihre Liebeserklärung an Boston unter der entsprechenden Domain .boston veröffentlichen wollenBei stetig steigender Informationsmenge ist die lokale Präsenz im Internet von steigender Bedeutung. Der Verkauf der Produkte und Serviceleistungen findet zum großen Teil vor Ort statt.Hans-Peter Oswald, Geschäftsführer von domainregistry.de erklärt dazu: "Wer als Firma in Boston tätig ist, sollte das zeigen, weil viele Käufer 'buy local' praktizieren und weil bei lokalen Suchanfragen in Google und anderen Suchmaschinen über Themen aus dem Boston eine Webseite mit .Boston vor .com liegen wird, falls die Webseite guten Inhalt bietet."Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Boston-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."



