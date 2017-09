Neu - Velsycon stellt neuen Frontlader vor

Velsycon, der Spezialist für Lkw Wechselaufbauten und Sammelfahrzeuge für die Müllentsorgung stellt einen neuen Frontlader vor. Der FL 30 E, so die Typenbezeichnung des Wildeshauser Herstellers ist ein Festaufbau nach DIN 1501-3. Er bietet 30 m³ Ladevolumen und kann praktisch alle bekannten Umleerbehälter von 1,1 bis 7,0 m³ bedienen. Die Aufnahmegabel ist dazu hydraulisch verstellbar. Bereits in der Grundausstattung verfügt der Frontlader über eine Parker ICAN Steuerung, Datenfernübertragung und Ferndiagnose. Er ist hardware-seitig zudem für Sonderwünsche vorbereitet und kann damit die vielfältigen Wünsche nach Zusatzausstattungen erfüllen. Die Bedienung erfolgt über einen Joystick bzw. per Funkfernsteuerung. Die Hydraulikzylinder verfügen beim FL 30 E über ein Längenmesssystem. Die Arbeitsabläufe laufen damit zügiger und wirtschaftlicher gegenüber der klassischen Lösungen mit Drehwinkelgeber oder Näherungsschalter ab.Sollten spezielle Einsatzbedingungen beim Anwender vorherrschen, kann die Steuerungs-Software im Frontlader seitens des Herstellers schnell und einfach auf Besonderheiten angepasst werden. So wird der Arbeitsablauf in einem definierten und sich wiederholenden Umleervorgang noch effektiver gestaltet.Das neue ist seit gut einem halben Jahr bei einem norddeutschen Anwender im Einsatz und hat sich bewährt. Im Stahlbau und bei der Frontladetechnik selber kommen bewährte und nur im Detail verbesserte Konstruktionen zur Anwendung. So ist eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Fahrzeuges sichergestellt. ** Ende Pressetext ** Text und große Bilddateien als Download: www.pr-download.com/velsycon25.zip



Bildinformation: Der neue Frontlader FL 30 S bietet Neuerungen mit bewährter Technik.