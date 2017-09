Rüsselsheimer Volksbank: Übergabe Großer Stern des Sports

"Großer Stern des Sports" 2017 in Bronze für die Auszeit im Kreis Groß-Gerau e. V.Großer Jubel bei der Auszeit im Kreis Groß-Gerau e. V.Die Rüsselsheimer Volksbank eG hat dem Vereinsvorstand am 20. September 2017 in der Hauptgeschäftsstelle der Rüsselsheimer Volksbank eG den "Großen Stern des Sports" in Bronze überreicht.Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert und sie ist zugleich die Eintrittskarte für die nächste Runde im Wettbewerb um die "Sterne des Sports". Die Auszeit im Kreis Groß-Gerau e. V. hat sich für die Auszeichnung "Sterne des Sports in Silber auf Landesebene qualifiziert.Platz 2 belegte der Reitsportverein Rüsselsheim u. U. e.V. Auch sie erhielten die Auszeichnung "Sterne des Sports" in Bronze und ein Preisgeld von 500 Euro.Alle Vereine wurden für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Der Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e. V. engagiert sich für Förderung von Kinder und Jugendlichen an den Auszeitstandorten in Rüsselsheim. Der Reitsportverein Rüsselsheim kam mit seinem Sportangebot "Reiten für Menschen mit Handicap" auf den zweiten Platz.Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken werden die "Sterne des Sports" bereits seit 2004 vergeben. Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der "Sterne des Sports" in Gold ist.Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Bundessieger im jährlichen Wechsel persönlich ausgezeichnet.Weitere Informationen im Internet unter www.sterne-des-sports.de



Bildinformation: Der "Große Stern des Sports" in Bronze wird übergeben.