Leben das musst Du jetzt - das Debüt von Gregor Schäfer

Der am 7.Oktober 1971 in Ulm (D) geborene Schlagersänger Gregor Schäfer steht in den Startlöchern. Am 23. September 2017 kommt sein Debütalbum "Leben, das musst du jetzt" im Rahmen eines festlichen Events auf den Markt.Bereits im Kindesalter begann er Lieder von seinem großen Vorbild Roy Black nach zu singen. Seither hatte er nur noch einen Wunsch und zwar eines Tages selber eine eigene Platte mit nur für ihn geschriebenen Liedern zu produzieren.Dieser Wunsch geht jetzt in Erfüllung. Der Titel des Albums wurde ihm sozusagen auf den Leib geschrieben, denn von Kindesbeinen an arbeitete Gregor an seiner musikalischen Laufbahn und hat sich dabei nie den Mut nehmen lassen, seinen Traum zu verwirklichen. So lernte er im Jahr 2015 seinen erfolgreichen Produzenten Benjamin Zibret von Bellavista Music kennen, und eine neue Ära begann in seinem Leben. Mit sehr viel Arbeit und Ehrgeiz sowie einem hochprofessionellen Team hinter ihm entstand dieses wundervolle Album mit 12 Titeln, in dem sich Gregor Schäfer einfühlsam und ausdrucksstark zeigt. Die Texte schrieb teilweise Heiner Graf und die Musik Benjamin ZibretDen bereits im letzten Jahr gedrehten und auf YouTube mit einer sehr guten Resonanz veröffentlichten Musikvideos folgen in Kürze weitere Aufnahmen die das Album auch visuell untermalen werden.Das Album "Leben, das musst du jetzt" ist ab dem 23.09.2017 als CD oder als Download, wie bei (Amazone.de, iTunes oder Musicload erhältlich).TITEL: 1. Leben, das musst du jetzt2. Eine Rose für das Guinnessbuch3. Himmel vorhanden, Engel gesucht4. Der schönste Tag in meinem Leben5. Kann nie mehr leben ohne dich6. Wenn Träume in Erfüllung gehen7. Schöner als die Sommersonne8. Silvia9. Hollywood Gefühl10. Millionen von Jahren11. Irgendwo liegt das Glück versteckt12. Küssen kann man nicht alleinGregor Schäfer - Leben das musst Du jetztLabel: Bella Vista - Labelcode: 20778Mehr Infos über Gregor Schäfer gibt es im Internet auf www.gregor-sch äfer.de und auf Facebook unter www.facebook.com/schaefer.gregor



Bildinformation: Gregor Schäfer (Bildquelle: Bella Vista)