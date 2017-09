Außergewöhnlich Traditionell: die neue einzigartige Möbelserie von massivum und Goldstein & Co.

Leipzig, im September 2017 – Hochwertiges Massivholz in klaren Formen trifft auf originelle Elemente aus Rotguss: Die neue Möbelserie LIMAGO verbindet gekonnt natürlichen Holzcharme mit individuellem Industriedesign, das sich am Stil der 20er Jahre orientiert. Die Tische, Bänke, Regale und Sideboards, die jeweils in dunkler und heller Ausführung erhältlich sind, setzen außergewöhnliche Akzente in Ess- und Wohnbereichen.Ein Gespür für hochwertige Materialen, Experimentierfreude und die Liebe zu einzigartigen Möbeln verbindet die beiden Leipziger Möbel-Enthusiasten massivum und Goldstein & Co. In enger Zusammenarbeit entstand nun die neue Design-Serie LIMAGO, die den Kern beider Unternehmen widerspiegelt. Die Idee hinter dem Namen LI(psia)-MA(ssivum)-GO(ldstein) ist also die Verbindung der Firmennamen mit dem lateinischen Wort Lipsia für Leipzig.Die hochwertigen und exklusiven Möbel aus heimischen Massivhölzern mit Verbindungselementen aus Rotguss werden direkt in den Leipziger Werkhallen produziert.Wohnindividualisten erhalten mit der Serie LIMAGO außergewöhnliche Möbel für ihre Küche, das Ess- und Wohnzimmer oder den Eingangsbereich – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Erhältlich sind klassische Tische in einer Länge von 1,80 cm und 2,40 cm, passende Sitzbänke, ein Regal mit höhenverstellbaren Böden und ein Sideboard mit Schubladen und offenen Fächern in verschiedenen Größen.Die geradlinigen Elemente der stabilen Möbel wie Korpus, Tischplatte und Einlegeböden sind jeweils aus beständiger Eiche gefertigt. Alle Rundhölzer, zum Beispiel für Tischbeine und Eckrahmen, bestehen aus Eschenholz, einem besonders festen und zugleich elastischen Holz, durch welches die Möbel trotz ihrer filigranen Form hochbelastbar und langlebig sind. Zum besseren Schutz sind alle Oberflächen gebeizt und geölt, wobei die natürlichen Strukturen und Eigenheiten des Holzes erhalten bleiben.Das besondere Designelement der Serie LIMAGO bilden die Verbindungsteile aus Rotguss, welche einem historischen Vorbild aus den 20er Jahren nachempfunden sind. In dieser exklusiv für die Möbelserie LIMAGO weiterentwickelten Variante verbinden sie nun Rundhölzer statt Stahlstangen und verleihen diesen Möbeln Stabilität, Eleganz und natürlich ihren industriellen Charme.Alle Möbel sind in dunkler oder heller Ausführung erhältlich und werden individuell nach Kundenbestellung gefertigt. Die Serie LIMAGO ist im Onlineshop von massivum und im Möbelhaus Leipzig erhältlich. Vor Ort kann man sich in der eigens errichteten Koje von den hochwertigen und liebevollen Details überzeugen.Weitere Informationen sind hier abrufbar:



Bildinformation: massivum_Limago