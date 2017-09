16. FALK Forum zu China und USA

Heidelberg, 21. September 2017 - Das 16. FALK Forum ist internationaler denn je. Auf der Agenda stehen die wirtschaftspolitische Situation in China und den USA sowie die Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand. Das FALK Forum findet am 17. Oktober 2017 in Heidelberg statt.China und die USA sind die wichtigsten Handelspartner für Deutschland und für Europa. Die Entwicklungen in den beiden Ländern haben deshalb erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Aktuell bereitet die "America First"-Politik der amerikanischen Regierung der deutschen Wirtschaft große Sorgen. Der neue amerikanische Protektionismus und neue Wege im Steuerrecht verändern die Rahmenbedingung für mittelständische Unternehmen und Konzerne aus Deutschland. Diese Chance nutzt derzeit China. Die neue Weltmacht positioniert sich als Bewahrer des freien Welthandels und expandiert durch strategische Akquisitionen in neue Märkte.Der deutsch-chinesische Unternehmer Prof. Dr. Sompo Chou widmet sich auf dem FALK Forum der aktuellen chinesischen wirtschaftspolitischen Situation. Den amerikanischen Status Quo beleuchtet Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Junker, Direktor und Gründer des Heidelberg Center for American Studies. Anschließend beleuchten Gerhard Meyer für China und Steffen Ahrens für die USA die Auswirkungen für den deutschen Mittelstand und stellen aus eigenen Erfahrungen die Chancen und Risiken dar. Die beiden FALK-Partner leiten die internationale Abteilung von FALK & Co und betreuen seit Jahren diverse internationale Mandanten bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten. Das Programm rundet eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Klaus Heininger ab.Das 16. FALK Forum findet am Dienstag, 17. Oktober 2017 von 16 bis 19 Uhr bei FALK & Co, Im Breitspiel 21 in Heidelberg statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Interessenten müssen sich per E-Mail bei katrin.spinner@falk-co.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen zur Veranstaltung und das Programm finden Interessierte unter www.falk-co.de



Bildinformation: 16. FALK Forum: China und USA: Aktuelle Chancen und Risiken für den deutschen Mittelstand