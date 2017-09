seistolzaufdich.de Online-Fitness-Programm nur für Mütter

seistolzaufdich.de: Dreifache Mutter gründet Online-Fitness-Programm nur für Mütter_ erstes 10 Wochen Sport- und Ernährungsprogramm speziell für Mütter_ seistolzaufdich.de gibt Müttern neues Selbstbewusstsein_ Online-Fitnessvideos und persönlicher ErnährungsplanRaus aus dem Alltagsstress und sich endlich wieder wohlfühlen: Mit seistolzaufdich.de hat Personal-Trainerin und dreifache Mutter Imke Krüger ein Sport- und Ernährungsprogramm speziell für Mütter entwickelt. Das Besondere: Während andere Fitnessportale nur auf Gewichtsverlust und Muskelaufbau setzen, steht bei seistolzaufdich.de das Selbstwertgefühl im Vordergrund. Im 10-wöchigen Onlinekurs trainieren die Teilnehmerinnen mit Hilfe von Trainingsvideos ganz einfach zu Hause. Schon dreimal die Woche eine Stunde Training reichen dabei aus. Außerdem warten gesunde Ernährungstipps, über hundert familienfreundliche Rezepte, Spotify-Playlists für das Workout und wöchentliche Erfolgsübersichten auf die Teilnehmerinnen.Fit für den Alltag. Fit für die Familie. Fit für neue Herausforderungen. In nur 10 Wochen bringt das innovative Online-Fitness-Programm von seistolzaufdich.de Mütter auf Erfolgskurs. In den Videoeinheiten zeigt die Personal Trainerin Imke Krüger Übungen, die jede Teilnehmerin ganz leicht zuhause nachmachen kann. Jede Woche wird dabei der Schwierigkeitsgrad der Übungen langsam gesteigert. Hinzu kommen wöchentliche Coaching-Impulse zu einer gesunden und alltagstauglichen Ernährung. So werden die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt angeleitet, ihren Alltag zu verändern. "Ziel ist, langfristig die Gewohnheiten umzustellen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen und sich wieder gut zu fühlen. Der Gewichtsverlust ist dabei ein toller Nebeneffekt", so Imke Krüger.Mit seistolzaufdich.de raus aus der MutterfalleTaschen packen, die Kleinen für den Kindergarten anziehen, bloß die Pausenbrote nicht vergessen und was genau muss nach der Arbeit vom Wocheneinkauf noch einmal mitgebracht werden? Als Mutter von drei Kindern kennt Imke Krüger den Stress des Familienalltags nur zu gut. Die 39-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich als Mutter eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. "Wir Mütter müssen immer nur funktionieren und sind im Dauerstress. Man ist sozusagen in der "Mutterfalle" gefangen. Da greift man gerne zu schnellen Snacks, achtet nicht mehr richtig auf sich und fühlt sich schnell unwohl in der eigenen Haut", sagt sie. Um anderen Müttern zu helfen, sich wieder Zeit für sich selbst zu nehmen, gründete die ausgebildete Fitness- und Personal Trainerin seistolzaufdich.de. "Angefangen habe ich mit ersten Kursen hier vor Ort in Nord-Niedersachsen. Dabei habe ich richtig gemerkt, wie die Teilnehmerinnen von Woche zu Woche aufgeblüht sind. Die Körperhaltung war eine ganz andere und sie berichteten stolz, dass sogar wieder Hosen von früher passten", so Krüger. Aufgrund der großen Nachfrage entwickelte sie jetzt das seistolzaufdich.de Online-Training. Hier können Mütter ihr Training direkt von zu Hause aus starten.Effektives Training in den eigenen vier WändenViel braucht man für das Hometraining von seistolzaufdich.de nicht: Einfach Turnschuhe anziehen, in bequeme Sportkleidung schlüpfen, Trainingsvideos per Laptop oder Tablet aufrufen und sich im eigenen Wohnzimmer einmal so richtig auspowern. Die Trainings können dann dreimal wiederholt werden, bis die Teilnehmerinnen in die nächste Woche wechseln. Im persönlichen seistolzaufdich.de-Login-Bereich finden die Teilnehmerinnen auch nützliche Trainingstipps und Rezeptideen für eine leckere und gesunde Ernährung. Das 10-Wochen-Programm von seistolzaufdich.de gibt es ab 149,00 Euro. Davor kann es sieben Tage lang kostenfrei getestet werden. Die Funktionen des Programms sowie ein Schnupper-Training stehen kostenlos zur Verfügung.Über seistolzaufdich.deDas Fitness-Startup seistolzaufdich.de ist das erste Online-Fitness- und Ernährungsprogramm, das speziell für Mütter entwickelt wurde. In nur 10 Wochen macht Personal Trainerin und selbst dreifache Mutter Imke Krüger die Teilnehmerinnen fit für neue Herausforderungen. Ziel ist in erster Linie, sich wieder wohl im eigenen Körper zu fühlen. In den wöchentlichen Trainingsvideos zeigt sie Übungen, die Mütter einfach zuhause nachmachen können. Dazu warten gesunde Ernährungstipps, Playlists für das Workout und wöchentliche Erfolgsübersichten auf die Teilnehmerinnen.Bildunterschrift: Personal Trainerin Imke Krüger bringt Mütter mit Ihrem Online-Trainingsprogramm auf Erfolgskurs.Download in höhere Auflösung: https://cloud.neublck.de/index.php/s/1MuyWCJv6CQKyG1 Kontakt: Imke Krüger, krueger.imke@gmail.com



