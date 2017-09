Facebook-Live: Balea lässt seine Fans neue Pflegeprodukte kreieren

Stuttgart, 21. September 2017: Gestern ist der Startschuss für den Balea Wahltag gefallen: Dabei ging es nicht um die bevorstehende Bundestagswahl, sondern um eine kreative Form der Produktentwicklung ganz im Sinne der dm-Kunden. Balea-Fans konnten mit Hilfe von Hashtags live auf Facebook über Duft, Design und Naming von insgesamt drei neuen Pflegeprodukten entscheiden. Entwickelt und umgesetzt wurde das interaktive Format von der Stuttgarter Agentur oddity, die dm-drogerie markt bereits im neunten Jahr als digitale Leadagentur betreut. Die Liveshow wurde gemeinsam mit der ebenfalls in Stuttgart ansässigen Full Service Filmagentur Neue Bewegung durchgeführt.Im Vorfeld des Wahlkampfes illustrierte oddity beliebte Online-Themen und -Tiere wie Otter, Donuts, Katzen oder Möpse als einzigartige Charaktere, die nun im Voting auf Facebook gegeneinander antraten. Moderiert wurde die Live-Sendung von den Moderatoren Eric und Sarah, die Balea-Fans bereits aus der Social-Video-Reihe "Balea Badvergnügen" kennen. Sie hießen die Community willkommen und führten sympathisch durch den Mix aus Entertainment und Spielshow. In insgesamt drei Battles kämpften die beiden für ihre jeweiligen Favoriten und versuchten so die Wähler für sich und ihren Kandidaten zu begeistern. Mit Hashtags konnte diese dabei den Gewinner wählen und über weitere Produktmerkmale wie u.a. Düfte und originelle Slogans entscheiden. Basierend auf den Wahlergebnissen gehen Bodylotion, Handcreme und Balea Dusche nun in die Produktion und werden ab Januar 2018 als Limited Edition in allen dm-drogerie Märkten erhältlich sein. Außerdem wurden pro Sendung 100 bunte Boxen mit den selbst entworfenen Lieblingsprodukten an die fleißigen Wähler verlost. Diese erhalten die Eigenkreationen als allererste."Mit dem Wahltag ist es uns gelungen, unsere Kunden weiter in die Balea Welt hineinzuziehen und ihnen exklusive Mehrwerte zu bieten. Sie hatten die Möglichkeit, sich aktiv mit uns über ihre Ideen und Wünsche für das Produktsortiment auszutauschen - diese werden w2ir nun natürlich auch erfüllen", sagt Susanne Habich, Produktmanagerin bei Balea. Janine Nemec, Geschäftsführerin von oddity, ergänzt: "Facebook-Live eignet sich hervorragend dazu die Fans in den sozialen Medien in Echtzeit zu erreichen und Unterhaltung, Information und Eigeninitiative miteinander zu verknüpfen. So lässt sich ein hohes Engagement erreichen und, wie in diesem Fall, das digitale Markenerlebnis zugleich direkt mit der Produktentwicklung verknüpfen."Bei der Community kam der erste Balea Wahltag sehr gut an: Insgesamt erreichte die Liveshow 845.000 Personen, wurde 142.000 Mal aufgerufen und erzielte 88.000 Reaktionen auf der Facebook Fanpage. Und auch in den Kommentaren zeigten sich die User begeistert. Das positive Feedback der Nutzer reichte von "Super Idee das so zu machen vielleicht kann balea das öfter machen. Macht echt Spaß" über "Danke für die Möglichkeit das wir mitbestimmen durften, hat mega Spaß gemacht :)" bis hin zu "Es sind alles tolle Produkte und die werde ich mir alle bestimmt kaufen".



Bildinformation: Facebook-Live: Balea lässt seine Fans neue Pflegeprodukte kreieren