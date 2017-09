Katzen fit halten mit „Feed, move, play!“

Die Marke Perfect Fit unterstützt die Tiergesundheit ganzheitlich mit den drei grundlegenden Säulen für das Wohlergehen jedes Tieres: Ernährung, Bewegung und Spiel - "Feed, Move, Play". Neben einem Vollsortiment an Superpremium-Trockenfutter für Hunde und Katzen lädt die Marke ein zu einem digitalen Abenteuer auf www.perfect-fit.de : Hier finden Tierhalter ab sofort umfangreiche Informationen – personalisiert für das eigene Tier.Heimtiere zu halten bedeutet, sich um sie als vollwertige Familienmitglieder zu kümmern. Dazu gehören eine optimale Ernährung ebenso wie zweisame Momente und eine aktive Lebensweise.Dabei bietet Perfect Fit Tierhaltern und ihren vierbeinigen Gefährten Unterstützung an: Die drei Säulen für eine gute Beziehung zwischen Mensch und Tier sind eine ausgewogene Ernährung, artgerechte Bewegung und ausreichend Möglichkeit zum Spielen. "Unser Ziel ist es, das Zusammenleben von Heimtieren und Haltern zu fördern. Wir bieten Tierhaltern die Informationen und Leistungen, die sie regelmäßig für ihre Tiere benötigen, gesammelt an einer Stelle: Futter, Spiele, Erziehung, Pflege… Mit perfect-fit.de ist das eine runde Sache", sagt Anna Szpot, Brand Manager Perfect Fit.Die Superpremium-Ernährung von Perfect Fit wurde mit Unterstützung der Tierärzte und Ernährungswissenschaftler des WALTHAM® Centre for Pet Nutrition entwickelt. Die Produkte kombinieren die einzigartige Perfect-Fit-"Total 5"-Formel mit gezielten Vorteilen, die auf die spezifischen Bedürfnisse des einzelnen Tieres zugeschnitten sind. Damit deckt das Futter die fünf grundlegenden Bedürfnisse von Katzen entsprechend dem Alter, der Größe und dem Lebensstil ab.Die Website www.perfect-fit.de hilft Tierhaltern, gesundes und ausgewogenes Futter für ihr Heimtier auszuwählen und präsentiert Ideen für Spiele und tägliche Aktivitäten. Dieser Service für Tierhalter wurde konzipiert in Zusammenarbeit mit den WALTHAM®-Tierärzten auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und basiert auf den Säulen "Feed, Move, Play". Mit personalisierten Empfehlungen, Infografiken, Artikeln und Videos basierend auf dem Profil des Heimtieres unterstützt Perfect Fit Tierhalter in ihrem täglichen Bestreben, die Bindung zu ihrem Hund oder ihrer Katze zu stärken."Körperliche Aktivität, die Erkundung und Spiel miteinander vereint, birgt zahlreiche Vorteile, die über einen bloßen Energieverbrauch oder das Verbrennen von Kalorien hinausgehen“, sagt Anne-Claire Gagnon, Expertin für Katzenverhalten. „Körperliche Aktivität trägt zum allgemeinen Wohlbefinden der Katze bei: Steigerung der geistigen Stimulation, Verbesserung von Muskelmasse und Stoffwechsel und Erhöhung von Mobilität und Durchblutung. Und natürlich stärkt das Spielen mit ihren Tierhaltern die Bindung zwischen den beiden."Neben Ratschlägen und Empfehlungen bietet www.perfect-fit.de den Nutzern der Plattform exklusive Vorteile. Heimtierhalter profitieren beispielsweise von Rabatten und einer Händlersuche.