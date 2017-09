Die neue iPhone-Generation steht vor dem Verkaufsstart

In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Leaks und Gerüchte um das 10-Jahres-Jubiläums-iPhone auf. Das begann bereits vor einem halben Jahr. Seit dem 12. September wissen wir es offiziell: Es werden gleich drei neue iPhones auf den Markt kommen: Neben der neuen iPhone 8-Reihe gibt es parallel anlässlich des Jubiläums auch ein Sondermodell mit dem Namen iPhone X. Dieses wurde von Apple schon im Vorfeld angekündigt und so wurde kräftig die Werbetrommel gerührt.Ganz tradionell sind diese neuen iPhones auf der Apple Keynote im September vorgestellt worden. Genauer gesagt war es am 12. September soweit, als Apple in das neu errichtete Steve Jobs Theater lud, um die nächste iPhone Generation feierlich zu präsentieren. Nun wollen wir uns ein wenig die iPhones genauer ansehen:Bezüglich der Leistung sorgt der schnelle A11-Bionic-Prozessor für einen gewaltigen Schub. Bei der Multithreading-Leistung ist der Chip um bis zu 70% schneller als jener Prozessor vom iPhone 7.Während das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus vom Design her traditionell ausgerichtet sind, wurde das iPhone X als Sondermodell radikal erneuert. Der OLED-Display umfasst fast die gesamte Frontseite, sodass der Home-Button und die üblichen Ränder verschwunden sind.Das iPhone war schon immer bekannt für eine hervorragende Kamera-Leistung. Auch dieses Mal überzeugte Apple mit einem ausgeklügelten Kamera-System. Beim iPhone X und beim iPhone 8 Plus kommt eine innovative Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv zum Einsatz. Damit sind Fotos mit Tiefenschärfeeffekten ähnlich wie bei Spiegelreflexkameras möglich. Die beiden Kameras auf der Rückseite haben 12 Megapixel, die Truedepth Kamera an der Front 7 Megapixel.Ein weiteres Highlight beim iPhone 8 als auch beim iPhone X ist, dass diese für kabelloses Aufladen kompatibel sind. Dies geschieht über den bekannten Qi-Standard.Wir hoffen, wir konnten Sie eingehend über die neue iPhone-Generation informieren. Der Hersteller Apple hat in jedem Fall mit den neuen iPhones wieder zwei neue Top-Smartphones auf den Markt gebracht.Ein wenig müssen sich die Apple-Fans auf das iPhone X gedulden. Der Vorverkauf startet mit 27. Oktober, den Auslieferungstermin hat Apple für den 3. November angekündigt. Allerdings machen vermehrt Lieferengpässe die Runde, sodass man sich auf erhebliche Wartezeiten einstellen muss.Nichtsdestotrotz sollte das die Vorfreude auf das iPhone X nicht trüben. Wir hoffen, wir konnten Sie eingehend über die neue iPhone-Generation informieren.



Bildinformation: Die neue iPhone-Generation steht vor dem Verkaufsstart