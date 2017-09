Ausgezeichnetes Ferienhaus: EHHA Award für DanCenter

Hamburg, September 2017 – Mehr als 600 Ferienwohnungen und Ferienhäuser aus 18 europäischen Ländern traten in diesem Jahr für die begehrten European Holiday Home Awards an. Der verdiente Gewinner in der Kategorie Best Unique Spot Holiday Home: Das DanCenter Ferienhaus Tingvoll, Møre & Romsdal in Norwegen.Seit 2015 nominieren die Mitglieder der European Holiday Home Association jährlich besondere Ferienwohnungen und Ferienhäuser für den European Holiday Home Award, der in insgesamt acht verschiedenen Kategorien verliehen wird. In einem zweistufigen Auswahlverfahren werden außergewöhnliche Ferienunterkünfte ermittelt, die die Urlaubszeit zu einem besonderen Erlebnis machen. Wichtige Kriterien sind eine qualitativ hochwertige Ausstattung, eine ausführliche Präsentation des Objekts auf der Webseite inklusive Fotos, Videos und Bewertungen, eine detailgetreue Beschreibung der Lage sowie der Innen- und Außeneinrichtung.Die diesjährigen Gewinner präsentierte der Verbund am 14. September. Mit dabei ein Ferienhaus des Skandinavienexperten DanCenter, das aufgrund seiner spektakulären Lage und Aussicht in der Kategorie Best Unique Spot Holiday Home überzeugte.Das ansprechende und gemütliche Ferienhaus liegt im nördlichen Fjordnorwegen auf einem traditionellen Gehöft und bietet einen wunderschönen Ausblick auf den Tingvollfjord und das beeindruckende Gebirge. Bis zu 14 Personen finden in dem luxuriösen Ferienhaus Platz, das Urlaubern jeden Wunsch erfüllt: Wohlfühlstunden im großen Außen-Pool und der separaten Sauna-Hütte, behagliche Abende mit Familie und Freunden auf der 150m2 großen Terrasse mit Grillstube und Kamin oder Angelausflüge auf dem Fjord mit dem hauseigenen Motorboot. Auch an die kleinen Gäste ist gedacht: Ob Beachvolleyball auf dem eigenen Sandplatz, Ballspiele auf der großen Rasenfläche oder Austoben auf dem Gartentrampolin – in diesem Urlaub kommt garantiert niemand zu kurz. Alle Informationen zu dem ausgezeichneten Ferienhaus finden Interessierte hier: Ferienhaus Tingvoll, Møre & Romsdal.Auch in den Kategorien Best Holiday Home Beach House, Best Family Friendly Holiday Home, Best Green Holiday Home und Best Health and Wellness Holiday Home gelangten DanCenter Ferienhäuser in die engere Auswahl. Weitere Informationen dazu unter www.holidayhomeaward.eu Über die European Holiday Home Association:Die European Holiday Home Association ist der 2013 gegründete Dachverband der europäischen Ferienhaus- und Ferienwohnungsindustrie. Er vertritt Eigentümer, Vermieter, Vermittler und Buchungsplattformen von Ferienunterkünften in Europa. Ziel des Verbunds ist eine stärkere internationale Vernetzung sowie die Schaffung eines Sprachrohrs für die Kurzzeitvermietung. Um den hervorragenden Mietobjekten eine Präsentationsfläche zu bieten, werden seit 2015 jährlich die European Holiday Home Awards verliehen. Weitere Informationen unter www.ehha.eu



Bildinformation: DanCenter_Ferienhaus