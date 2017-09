Karrierestart Hallo! - Salamander heißt 18 Nachwuchskräfte Willkommen

Zum Ausbildungsbeginn 2017 starteten bei der Salamander Industrie-Produkte GmbH ( www.salamander-group.info ), einer der führenden europäischen Systemgeber und Hersteller von energiesparenden Qualitätsfenstersystemen aus Kunststoff, 18 Jugendliche ihren Werdegang als Industriekaufleute, Industriemechaniker, Elektroniker, Papiertechnologen, Technischer Produktdesigner, Verfahrensmechaniker, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachinformatiker.Karrierestart Hallo - mit großer Motivation starteten im September 18 Nachwuchskräfte bei der Firma Salamander in Türkheim/Unterallgäu ihre Ausbildung. In 8 verschiedenen Berufsfeldern erlernen die Jugendlichen in der hauseigenen Lehrwerkstatt sowie im Verwaltungsbereich Fertigkeiten und Kenntnisse im Fachgebiet der Salamander Window & Door Systems oder aus dem Geschäftsbereich Salamander Bonded Leather. "Als verantwortungsbewusster Ausbildungsbetrieb ist es uns ein besonderes Anliegen, nicht nur fachliche Inhalte zu vermitteln, sondern Themen wie Nachhaltigkeit, soziales Miteinander und lösungsorientiertes Handeln in den Arbeitsalltag zu integrieren", erklärt Götz Schmiedeknecht, CEO/ Geschäftsführender Gesellschafter von Salamander."Besonders in ländlichen Regionen spielt das Thema Fachkräftemangel eine immer bedeutendere Rolle. Demnach freut es uns besonders, dass wir die Anzahl an Ausbildungsplätze dieses Jahr sogar erhöhen konnten. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist derzeit wichtiger denn je, um die Personalentwicklung voran zu treiben", so Christian Weißbach, Personalleiter der Salamander Gruppe. Nach einer ausführlichen Unternehmenspräsentation, einer Betriebsführung und Vorstellungsrunde wünschte Technischer Geschäftsführer Wolfgang Auernheimer den Auszubildenden alles Gute für ihren Karrierestart 2017.Derzeit beschäftigt die Salamander Gruppe bereits mit viel Stolz 62 Auszubildende in gewerblichen sowie kaufmännischen Berufsfeldern. Auch für das Ausbildungsjahr 2018 bietet das Familienunternehmen zahlreiche attraktive Ausbildungsplätze an. Interessenten können sich im neuen Salamander Karriereportal unter www.sip-windows.com/karriere über die verfügbaren Stellen informieren.



Bildinformation: Abb: Salamander heißt 18 neue Nachwuchskräfte zum Ausbildungsstart 2017 herzlichst willkommen