Zahnimplantate sind der beliebteste Zahnersatz

Zahnimplantate sind beliebt und aus der aktuellen Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. Es handelt sich hierbei längst um das häufigste Mittel zur Ersetzung fehlender Zähne. Doch was ist an einem Zahnimplantat so besonders? In erster Linie ist hier die perfekte funktionale Nachbildung natürlicher Zähne zu nennen. Bereits kurz nach seiner Einsetzung, ersetzt ein Zahnimplantat die fehlenden Zähne und verwächst nach und nach mit dem Kieferknochen. Dabei ist zwischen der künstlichen Zahnwurzel in Form einer Schraube und der Krone zu unterscheiden. Die Zahnwurzel wird in den Kieferknochen eingearbeitet und bildet nach einiger Zeit mit diesem eine Einheit. Die Krone wiederum, lässt sich auf die künstliche Zahnwurzel aufschrauben. Mittlerweile ist die Zahnmedizin so weit, dass ein Zahnimplantat problemlos 40 und mehr Jahre überdauert. In der Perspektive eines Jahrzehnts ist es sogar so, dass ein Erfolg nahezu immer garantiert werden kann. Bedingung hierfür ist allerdings eine gründliche Zahnhygiene sowie regelmäßige Prophylaxe.Zahnimplantat: wie läuft die Behandlung ab?Ein Zahnimplantat ist für einen erfahrenen Kieferchirurgen ein Routineeingriff. Nichtsdestotrotz bedarf es einiger vorbereitender Maßnahmen, die mit großer Gründlichkeit durchgeführt werden müssen. Die Rede ist von der Kieferaugmentation oder – umgangssprachlich ausgedrückt – dem Knochenaufbau im Kiefer. Nur, wenn ausreichend Knochenmaterial vorhanden ist, findet das Implantat seinen Halt. Hinzu kommt die Technik der Knochenverdichtung.Zahnimplantate existieren in der heutigen Form seit den 1980er Jahren. Hintergrund für die Entwicklung war die Entdeckung von Titan als biokompatibles Material im Jahr 1967, die eine regelrechte Revolution eingeleitet hat. Das Zahnimplantat ist indes schon deutlich älter und geht in Form von Metallen oder Elfenbein auf die Antike zurück.Wofür eignet sich ein Zahnimplantat?Die Formen von Zahnimplantaten sind zahlreich. Aufgrund der Individualität jeder Behandlung lassen sich 200 bis 300 Möglichkeiten einer Operation unterscheiden. Laut einer Studie der Universität Bern sind dies:Zahnimplantat bei einem fehlenden Einzelzahn (51,6 Prozent)Freiendsituationen, die zu einem Zahnimplantat führen (23,5 Prozent)Zahnimplantat, das Schaltlücken füllt und mehrere Zähne überbrückt (16,9 Prozent)Hinzu kommen komplett zahnlose Kiefer in acht Prozent der Fälle.



Bildinformation: Zahnimplantate sind der beliebteste Zahnersatz