Just Energy kündigt sensationelles Energieprodukt in Deutschland an.

Just Energy, eines der führenden Energieversorgungsunternehmen in Nordamerika, hat heute seinen Marktstart in Deutschland bekanntgegeben. Erstes Highlight ist die Flat 100, ein neuartiges grünes Full-Flat-Produkt für Strom- und Gaskunden.



Wir bieten die erste wirkliche Flatrate an, denn die Sicherheit für den Kunden bezieht sich bei unserer Flat 100 nicht nur auf den Energieanteil, sondern auf den Gesamtpreis, also auf 100%. Auch die Kosten für Steuern und Abgaben, EEG-Umlage, sowie den Netzbetrieb, die mehr als 70 Prozent des Gesamtpreises ausmachen und deren Absicherung über eine Flatrate deshalb für die Kunden besonders wichtig ist, sind abgedeckt. sagt Dietmar Schott, Geschäftsführer der Just Energy Deutschland GmbH.



Die Flat 100 haben wir auf der Basis unserer langjährigen Erfahrungen im nordamerikanischen und britischen Markt für Deutschland entwickelt. Wir freuen uns, als innovativer Energieversorger in Deutschland, das in anderen Branchen etablierte Flatrate-Prinzip nun auch für Energieverbraucher konsequent umzusetzen. Wir sind überzeugt, damit ein einzigartiges Produkt anzubieten, das unseren Marktanspruch „Grüne Energie, Beratung und Komfort“ perfekt abbildet. Der Kunde ist hinsichtlich aller Kosten, eben auch der staatlichen Komponenten abgesichert und muss keine Nachzahlung befürchten. Und das bei einer Garantiezeit von 24 Monaten und einer Cashback-Option für Energiesparer. ergänzt Yaniv Haver, CFO Europa von Just Energy.



Der in New York und Toronto börsennotierte Gas- und Stromversorger aus Toronto / Houston beliefert rund 1,5 Millionen private und kommerzielle Kunden in Kanada, den USA, Großbritannien, Irland und Deutschland. Sein Selbstverständnis ist es, dem Kunden eine breite Auswahl an Energielösungen anzubieten, wobei die Unterstützung bei der Energieeinsparung, die Beratungsqualität und der Komfort für den Kunden im Mittelpunkt stehen, getreu dem Trusted Advisor Ansatz des Unternehmens. Die neuen Flatrateangebote bieten eine echte Alterative für deutsche Energieverbraucher. Dass die Produkte grün sind, also zu 100% aus regenerativen Energien stammen, versteht sich bei Just Energy von selbst.



Über die Just Energy Group Inc.:

Gegründet 1997, ist Just Energy eines der führenden Energieversorgungsunternehmen mit rund 1,5 Millionen Privat- und Gewerbekunden in Kanada, den USA, Großbritannien, Irland und Deutschland.