Splunk „EMEA Partner of the Year 2017“ Award geht an die magellan netzwerke GmbH

Köln, 21. September 2017 – Der Kölner Security-Spezialist magellan netzwerke GmbH wurde von Splunk, einem Anbieter von Softwareplattformen für Operational Intelligence in Echtzeit, als „EMEA Partner of the Year“ und „EMEA Central Partner of the Year“ anlässlich des Splunk Global Sales Kick-off 2017 in Las Vegas ausgezeichnet. Letzte Woche wurde der Award dem Team der magellan netzwerke GmbH offiziell in den Kölner Geschäftsräumen durch den Splunk Partner Account Manager Dr. Gregor Klos überrreicht.Die magellan netzwerke GmbH ist bereits seit 2011 Splunk-Partner und einer von aktuell nur drei Elite-Partnern in Deutschland. Über 20 ausgebildete und zertifizierte Splunk-Spezialisten decken dort alle relevanten Bereiche rund um Pre-Sales Beratung, Consulting, Implementierung und Schulung ab. Im vergangenen Jahr wurden rund 70 Projekte in den Bereichen Security Information und Event Management (SIEM), Data Analytics und Business sowie Operational Intelligence in verschiedensten Branchen erfolgreich umgesetzt.Die magellan netzwerke GmbH verfügt zudem über ein 24/7 Network und Security Operation Center (NOC/SOC), wodurch das Unternehmen wichtige Projekte im Bereich Managed Services gewinnen konnte. „Speziell der Fachkräftemangel und die dadurch wachsende Nachfrage nach Managed Security Services, treibt die weitere Fokussierung auf die Bereiche Managed-SIEM und Managed-SOC. In diesem Zusammenhang sind wir stolz, dass wir mit Splunk einen Managed-Service-Provider(MSP)-Vertrag abschließen konnten“, beurteilt Nico Birk, Geschäftsführer der magellan netzwerke GmbH, die Marktsituation.Birk betont weiter, dass die magellan netzwerke GmbH Splunk als wichtigen Fokus-Partner im Portfolio positioniert hat und diese positive und wichtige Partnerschaft auch in den nächsten Jahren weiter vorantreiben wird. Dazu wird das Unternehmen auch zukünftig in erfahrene Splunk- und Security-Experten investieren.Der Security-Spezialist startet im Herbst eine neue Splunk-Workshop-Reihe an 5 Standorten in Deutschland und bietet seinen Kunden und Interessierten eine Plattform gemeinsam aktuelle Themen rund um die Splunk-Lösungen zu erarbeiten.Über magellan netzwerke GmbHDie magellan netzwerke versteht sich als Netzwerk-Experte, der sich in die Situation seiner Kunden hineinversetzen kann, spezialisiert auf die Konzeption, Realisierung und Betreuung von komplexen Unternehmensnetzwerken. Der Fokus liegt in den Fachgebieten IT-Security, IP-Networking, Data-Center- sowie Carrier-Lösungen und im Bereich Monitoring & Analyse. Innerhalb des eigenen „Network Operation Center“ werden IT-Infrastruktur und Anwendungen der Kunden bis zu 24/7 betreut. Neben der Zentrale in Köln, gibt es Standorte in Berlin, Hamburg, Essen, Stuttgart und München.magellan netzwerke wurde 1992 in Köln gegründet, beschäftigt mittlerweile über 130 Mitarbeiter und gehört seit 2016 zur Unternehmensgruppe Fernao Networks.www.magellan-net.deÜber Fernao Networks Holding GmbHFernao Networks bündelt das Know-how mehrerer erfolgreicher IT-Unternehmen in den Bereichen IP-Networking, IT-Security, IT- und TK-Systeme sowie Carrier-Solutions. Mit über 300 Mitarbeitern an elf Standorten in Deutschland und der Schweiz bietet die Fernao Consulting, Implementation, Managed Services und ein Network Operation Center aus einer Hand. Zu diesem Zusammenschluss gehören bisher die magellan netzwerke GmbH, Computer Stamm GmbH, vonRoll itec AG, globits GmbH sowie die Netzwerk Kommunikationssysteme GmbH.www.fernao.dePressekontaktmagellan netzwerke GmbHNico Birk, GeschäftsführungMax-Reichpietsch-Straße 251147 Köln+49 (0) 2203-92263-0nbirk@magellan-net.dewww.magellan-net.depunktgenau PRChristiane SchlayerFon +49 (0)911 9644332christiane.schlayer@punktgenau-pr.dewww.punktgenau-pr.de



Bildinformation: Logo magellan netzwerke