Einen Winterurlaub in Sölden im Hotel Liebe Sonne verbringen

Spannende Aktivitäten bei einem Urlaub in SöldenEin Aufenthalt im schönen Sölden ist lohnenswert. Es gibt jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Seien es Gletscherskipisten, Schneeschuh-Wanderstrecken, Langlaufloipen oder Après-Ski. Sie können sicher sein, dass Sie sich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen können. Für die wärmeren Tage im Sommer ist Sölden ein reines Wanderparadies. Ob zu Fuß oder mit dem Mountainbike, Sie entscheiden.Entspannung pur im Wellnesshotel in SöldenIm Wellnesshotel in Sölden fühlen sich die Gäste stets wohl. Dazu trägt nicht nur unsere Wellnessoase bei, auch unser geschultes Personal heißt Sie herzlich willkommen. Für eine vollkommende Entspannung, können Sie auch den Whirlpool nutzen und ganz nebenbei einen der schönsten Ausblicke über die Dächer von Sölden genießen. Die Berge und die atemberaubende Landschaft, haben schon den ein oder anderen Gast die Sprache verschlagen. Nach dem Wellness zaubert der Küchenchef ein kulinarisches Highlight mit lokalen Zutaten. Der Morgen beginnt dabei meist mit einem sehr großzugigen Frühstückbuffet. Am Abend werden die Gäste mit einem mehrgängigen Gourmet-Menü verwöhnt. Also kommt der Gaumen im Hotel Sölden garantiert auf seine Kosten.Tradition erleben im Hotel in SöldenDie Gastgeber führen ihr Hotel mit Leidenschaft. Dabei haben Gastfreundlichkeit und Tradition immer die höchste Priorität bei der Familie. Für besondere Wünsche, haben die Familie und Ihr Team immer ein offenes Ohr für Ihre Gäste. Somit können Sie sicher sein, dass Ihnen in Ihrem Urlaub nichts fehlen wird.Weitere Informationen oder direkt Buchen können Sie auf unserer Homepage unter: http://www.liebesonne.at/