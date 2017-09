SoulMe – Die Konkurrenz für Tinder, Lovoo und Co.?

Was ist SoulMe ?Das bis jetzt komplett selbstfinanziertes und ohne Fremdinvestion unterstützte Unternehmen betreibt die Freundes- und Dating-Börse SoulMe und bringt somit echte Seelenverwandte - alias "Souls" - zusammen. Anders als alle oberflächlichen Dating-Apps, die rein auf das Äußere, sprich - auf das Aussehen - abzielen, legt SoulMe sehr viel Wert auf die inneren Werte und Interessen eines jeden Nutzers. Es ist also eine Kontakt-Börse der etwas anderen Art, die vielleicht den größten Umbruch im digitalen Kennenlernen startet.Nachdem man sich bei der Registrierung durch einen Eigenschaften- und Interessenpool geklickt hat, kann man selbst bestimmen, zu wie viel Prozent andere Nutzer mit einem übereinstimmen sollen. Ein automatisiertes Matching und ein individuell anpassbarer Algorithmus sorgt also für hohen Komfort.Unter der Rubrik "Souls", werden alle Nutzer angezeigt, die dem zuvor festgelegten Prozentsatz entsprechen. Die komplette Community kann man unter der Rubrik "Generals" durchstöbern.Das Problem, was das Team gesehen hat, ist, dass es bei jeder Dating App eigentlich nur ums Aussehen geht und der Charakter sowie die Persönlichkeit hinter der Fassade völlig sekundär ist. Genau deswegen sind in den größten Dating-Börsen wie Lovoo oder Tinder auch nur wenige Menschen mit fortgeschrittenem Alter zu finden, was die Gründer sehr schade fanden.Des Weiteren wollen sie nicht nur auf das klassische Dating-Format abzielen, sondern auch Leuten, die beispielsweise in eine fremde Stadt ziehen, eine Plattform anbieten, mit der sie innerhalb von Sekunden Gleichgesinnte mit gleichen Interessen in ihrer Umgebung finden und sich dann - zum Beispiel gemeinsam zum Sport - treffen können.Die Zielgruppen des frischen Start Ups sind also breit gefächert. Vom 18 jährigen Schüler bis hin zum 80 jährigen Rentner.Wie entstand SoulMe?Florian – einer der drei Gründer - kam letztes Jahr frisch aus einer langjährigen Beziehung und wusste nicht so recht, mit wem er sich darüber unterhalten könnte. Auf die Idee des revolutionären und selbstentwickelten Algorithmus von SoulMe, ist das Team also sogar durch einen Eigenbedarf gekommen. Von der Idee und Umsetzung bis zum Launch hat es letztendlich 6 Monate gedauert.SoulMe ist seit April 2017 in den beiden App Stores von Google und Apple kostenlos erhältlich. Die ersten Umsätze wird das Unternehmen ab dem ersten Quartal 2018 (durch VIP Beiträge und Coin-System) erzielen können. Momentan sind es nach 3 Monaten bereits 3.000 registrierte Nutzer. Im App- sowie im PlayStore hat die App eine Bewertung von 4,5 Sternen.Selbstverständlich ist SoulMe auch in den Sozialen Medien aktiv. So haben sie auf Facebook zur Zeit 300 und auf Instagram knapp 2.000 Follower.SoulMe kann man kostenlos in den beiden App Stores von Google und iOS downloaden. Viel Spaß!Android: http://bit.ly/2uOvVrq iOS: http://apple.co/2fKbsBx Für mehr Informationen kann man die Homepage oder Facebook durchstöbern.Homepage: http://getsoul.me Facebook: fb.me/SoulMeAppInstagram: instagram.com/SoulMeApp