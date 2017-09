Spannender Tagesworkshop "face reading" mit Nadine Pfeifer

Face reading mit Nadine Pfeifer hilft den Menschen, ihr eigentliches Potenzial zu heben. Viele Misserfolge und psychosomatischen Probleme entstehen dadurch, dass Menschen anders leben und arbeiten, als sie eigentlich aufgestellt sind. Manche Menschen fühlen sich in einer Rolle gefangen, für die sie primär gar nicht geeignet sind. Eine Potentialanalyse und ein Coaching bei Nadine Pfeifer unterstützt sie dabei, ihr persönliches Lieblingsleben zu leben."Face reading ist eine Chance, sich selbst besser einschätzen und vorhandene Talente aufzugreifen", erklärt die erfahrene Gesicht-Leserin. Sie deutet über 200 Merkmale im Gesicht und am Kopf, an denen sich die Persönlichkeit, der Charakter und die Stärken ablesen lassen. In elf Jahren Erfahrung hat sie sich ein erstaunlich sicheres Beurteilungsvermögen angeeignet. Sie unterstützt junge Menschen bei der Berufswahl ebenso wie Unternehmen bei der optimalen Personalauswahl, geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten.Die Fähigkeit, Gesichter zu lesen, ist den Menschen in die Wiege gelegt. Bereits kleine Kinder unterscheiden, welche Typen zu den "Guten" und wer zu den "Bösen" gehören. An einem Bild von Biene Maja erläutert Nadine Pfeifer, warum deren Gesichtsform als sympathisch und vertrauenswürdig empfunden wird. Das Vertrauen in diese Fähigkeit ist bei vielen Erwachsenen verschüttet, da wir meist erlernt haben, dem gesprochen Wort zu große Bedeutung beizumessen. Durch eine Ausbildung zum face reader wird die natürliche Menschenkenntnis wieder aktiviert."Words can lie. Faces don´t"."Unbewusste Einschätzungen sind im beruflichen Alltag und im Geschäftsleben an der Tagesordnung", erläutert Nadine Pfeifer. Außendienstler, die diese Erkenntnis nicht berücksichtigen, dürfen sich nicht wundern, wenn sie Schwierigkeiten haben, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Personalentscheider vermeiden Fehlgriffe, wenn sie hinter die "Bewerbermaske" blicken. Dabei ist eine Face Reading Analyse für Unternehmen verlässlicher und zeitsparender als ein durchschnittliches Assessment.Face reading hilft, erlernbaren Menschenkenntnis gezielt einzusetzen.Auch im Privatleben entscheiden wir intuitiv, wem wir uns anvertrauen, wen wir für kompetent halten. Nicht zuletzt auch, mit wem wir uns fortpflanzen wollen. Also Augen auf bei der Partnerwahl. Das Verlieben ist nicht steuerbar. Jedoch können wir unsere Sinne für Unterschiedlichkeiten schärfen und lernen, damit umzugehen.Insbesondere Mund und Augen senden ständig Signale aus, die unbewusst gedeutet werden - und das fortwährend! Die meisten Menschen haben das schon einmal erlebt. In Gesprächen entsteht ein vages Gefühl, dass "irgendwas nicht stimmt"...In diesen Gesichtsregionen gibt es besonders viele Muskeln, welche über Nervenbahnen mit dem Gehirn verbunden sind. Dabei zeigen sich unwillkürlich die innere Verfassung, Emotionen und Haltung im Gesicht. Bewusst steuern können die Mimik nur speziell ausgebildete Personen, zum Beispiel Schauspieler und Geheimagenten. "Und selbst diese behalten in einer realen Situation maximal drei (!) Minuten ihre natürliche Mimik unter Kontrolle", wie eine Kriminalbeamtin auf einem face reading Vortrag kürzlich bestätigte.Nadine Pfeifer lehrt das face reading unter anderem am Leibniz Kolleg Hannover. Von einem Tagesseminar bis hin zu einer mehrjährigen Ausbildung ist vieles möglich.Vorträge:1. Oktober 2017 Sonntag I 10:00 Uhr bis 12:15 Uhr I EUR 106. November 2017 Freitag I 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr I EUR 10Seminar als anerkannter Bildungsurlaub (3 Tage)25. - 27. Oktober 2017Ausbildung zum face reader - An 8 WochenendenStart 2017: 11. + 12.November 2017Start 2018: 31. März + 1. April 2018Anmeldung und weitere Informationen unter www.gesichtleserin.com oder www.leibnizkolleghannover.de/ Tags:Nadine Pfeifer, Face reading, Physignomik, Leibniz Kolleg Hannover



Bildinformation: Nadine Pfeifer erläutert das Face reading