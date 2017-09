Fachkonferenz für Simulation und Berechnung - praktischer Erfahrungsaustausch und Netzwerken

MSC Software, Anbieter von Simulationssoftware und Dienstleistung, gab heute die diesjährige

MSC Software Conference bekannt. Vom 24. - 26. Oktober 2017 trifft sich die Fachwelt für Simulation und Berechnung in Berlin auf der MSC Software Conference im Mercure Hotel MOA Berlin. Eingeladen sind alle Anwender, ob Anfänger oder Profi von MSC Software-Lösungen, sowie Interessenten. Im Mittelpunkt stehen praktische Anwendervorträge und Neuigkeiten zu den Softwareprogrammen.



Netzwerken und Erfahrungsaustausch

Ziel der Konferenz ist der Erfahrungsaustausch, sowie neue als auch bewährte Verfahren vorzustellen. Teilnehmer können dieses Informations- und Kommunikationsforum nutzen, um sich mit Fachreferenten, routinierten Anwendern und den Mitarbeitern von MSC auszutauschen.



Praktische Anwendervorträge

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Anwender: Erfahrene Berechnungsexperten und Ingenieure aus den verschiedensten Branchen berichten in praxisnahen Vorträgen über Lösungen diffiziler Aufgaben. Zu den vortragenden Unternehmen gehören beispielsweise Airbus, Bayerische Motoren Werke, Boeing, Magna Powertrain, Volkswagen oder ZF Friedrichshafen, aber auch zahlreiche Ingenieurdienstleister und Universitäten berichten von ihren Erfahrungen.



Neue Funktionen und effektiver Einsatz der Lösungen

Die Teilnehmer erfahren die neuesten Funktionen und Weiterentwicklungen von Actran, Adams, Digimat, Marc, MSC Apex, MSC Nastran, Patran, SimManager und Simufact aus erster Hand in den Product - Update-Sessions. MSC Mitarbeiter aus der Produktentwicklung erklären die neuen Funktionalitäten und geben Anwender-Tipps, wie die Software am effektivsten eingesetzt wird. Zudem können sich die Teilnehmer in verschiedenen Arbeitsgruppen über praxisorientierte Themen informieren.



Sinnvolle Ergänzungen und neue Angebote

Teilnehmer der Konferenz können sich im Ausstellungsbereich bei Partnern und Töchtern von MSC über neue Angebote und sinnvolle Ergänzungen informieren. Zu den bisher angemeldeten Ausstellern gehören AVL Deutschland GmbH, CAE Simulation & Solutions Maschinenbau Ingenieurdienstleistungen, Lenovo (Deutschland) GmbH, sowie Visual Collaboration Technologies Inc. aus den USA. Als Medienpartner konnte MSC den WIN-Verlag GmbH & Co. KG mit den Magazinen AUTOCAD & Inventor Magazin und DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN gewinnen.



Über den Dächern Berlins

MSC lädt am 25. Oktober zu einem Abendessen in entspannter Atmosphäre, im Drehrestaurant des Berliner Fernsehturms, ein.

Mehr Informationen zur MSC Software Conference vom 24 - 26. Oktober 2017 in Mercure Hotel MOA Berlin unter "http://pages.mscsoftware.com/MSC-Conference-2017_Home.html."