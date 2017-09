Das Familienhotel in Meran für Wellness und Bewegung im Urlaub

So schön die Wanderung am Tag auch sein mag: wer freut sich am späten Nachmittag nicht auf die kleine Auszeit zum Herunterkommen? Bei uns im Wellnesshotel in Meran können Sie verschiedene Massagen buchen, wie zum Beispiel eine klassische Ganzkörper- oder eine Thaimassage. Wir stellen Ihnen gerne ein individuelles Beauty- und Wellnessprogramm zusammen. In unserem Hallenbad erleben Sie Ruhe und Badefreuden zugleich. Der Saunabereich ist ideal für Entspannung nach einem langen aktiven Tag.Wellnesshotel Südtirol 4 Sterne – Ein Paradies für FeinschmeckerIm Hotel in Meran kann man nicht nur Ausblicke genießen und sich bewegen, denn auch die Kulinarik spielt eine wichtige Rolle bei einem rundum perfekten Urlaub. Neben der vielseitigen Südtiroler Küche gehören selbstverständlich auch Südtirols Weine, die jedem unserer kulinarischen Gerichte die Krone aufsetzen werden, zu unserem Angebot. Die Zimmer und Suiten im Familienhotel Meran sind großzügig und stilvoll eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten, W-LAN, Minibar und allem, was Sie in Ihrem Urlaub brauchen.In Bewegung bleiben im Hotel in MeranIm Sommer ist Südtirol genauso ein ideales Urlaubsziel wie zur kalten Jahreszeit, da es unzählige Möglichkeiten gibt die Freizeit zu gestalten. Südtirol ist ein traumhaftes Wandergebiet, weshalb wir Sie gerne bei der Tourenplanung mit Wandertipps unterstützen. Auch eine Fahrt mit dem Rad über das weite Fahrradwegenetz in Meran ist hervorragend möglich. Ein reizvoller Radweg in Richtung Passeiertal liegt direkt vor unserem Hotel. Außerdem befinden sich zwei von insgesamt sieben landschaftlichen Golfplätzen, die es insgesamt in Südtirol gibt, in unmittelbarer Umgebung des Hotels. Den Winter können Sie auf Merans Skiberg verbringen. Dort befinden sich Skischule, Skiverleih und Skikindergarten, also alle Voraussetzungen, die Sie für einen perfekten Skiurlaub brauchen. Auch Winter- und Schneeschuhwandern ist möglich.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.sonnenburg.it/home.html