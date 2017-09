Im Passeiertal Hotel die Südtiroler Spezialitäten verköstigen

Zur warmen Jahreszeit können sich die Gäste auf ein gemäßigtes Klima und strahlend blauen Himmel freuen. Während Wanderer auf verschiedenen Routen die heimische Bergwelt genießen, erfreuen sich Kletterer an deren steilen Felswänden. Auch Radfahren, Golfen und Tennis zählen im Passeiertal zu beliebten Freizeitaktivitäten. Im Winter lockt das familienfreundliche Skigebiet Pfelders mit zahlreichen Wintersportangeboten. In der verschneiten Landschaft Südtirols werden Rodeln, Schneeschuhwandern und Langlaufen zu aufregenden Urlaubserlebnissen für die ganze Familie.Mittendrin statt nur dabei - Urlaub im PasseiertalDer Martinerhof umfasst zwei Hotels, in denen beides Mal das unverwechselbare Flair Südtirols erlebt werden kann: das Martinerhof’s Weinhotel Unterwirt und das Martinerhof’s Brauhotel. Die Hotels im Passeiertal liegen nur 150m voneinander entfernt und zeichnen sich durch gemütliche Atmosphäre und typische Südtiroler Gastlichkeit aus. In dem Brauhotel erwartet Gäste bestes Bier aus der hauseigenen Brauerei. Das Weinhotel hingegen überzeugt mit einem Erlebnis-Weinkeller, der eine große Auswahl an erlesenen Weinen präsentiert. Führungen schenken Urlaubern zudem Einblicke in den Brauvorgang und die faszinierende Welt der Weine.Hotel im Passeiertal – Nebst Bier und Wein auch köstliche SpeisenAuch wenn Südtirol für seine köstlichen Weine und Biere bekannt ist, so darf die traditionelle Küche genauso wenig vergessen werden. Die Küche des Restaurants im Brauhotel Martinerhof verwöhnt ihre Gäste mit Südtiroler Spezialitäten und italienischen Leckerbissen. Bei der Zubereitung der kulinarischen Köstlichkeiten legt sie zudem sehr viel Wert auf die Verwendung heimischer Produkte aus ökologischem Anbau. Gerne nehmen Gäste auch die Verwöhn-Halbpension des Brauhotels in Anspruch. Sie besteht aus einem echten Psairer Frühstück und einem köstlichen 4-Gänge-Menü am Abend.Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.martinerhof.it/