Strom Report 2017: E WIE EINFACH ist Spitze bei Service und Preis

(Köln) Hier stimmt das Preis-Service-Verhältnis: E WIE EINFACH liefert den besten Service im günstigen Preissegment der deutschen Energieanbieter. Das ergab das diesjährige Preis-Service-Ranking von Strom Report. Der Informationsdienst verglich die Service-Bewertungen der 20 günstigsten Stromanbieter in Relation zu ihrem Preis. Dabei zeigt sich: Niedrige Preise und guter Kundenservice passen durchaus zusammen. Denn E WIE EINFACH punktete in diesem Jahr vor allem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei konnten sich Kunden weiterhin auf den gewohnt guten Service des Anbieters verlassen.



"Das tolle Ergebnis ist eine Bestätigung unserer Arbeit. Wir möchten unseren Kunden nicht nur verständliche Tarife und eine faire, transparente Preispolitik bieten, sondern legen darüber hinaus besonderen Wert auf Kundenzufriedenheit und Service-Qualität", sagt Oliver Bolay, Geschäftsführer von E WIE EINFACH.



Beim diesjährigen Strom Report-Ranking kam es vor allem auf die Feinheiten an: Da die Preisunterschiede bei den besten 20 Stromanbietern nur gering sind, fielen Serviceleistung, Verlässlichkeit und Kundenzufriedenheit umso höher ins Gewicht.



Der Strom Report ist eine Veröffentlichung des Vergleichsportals 1-Stromvergleich.com. Es ist das einzige Portal Deutschlands, auf dem Verbraucher die Tarife aus drei Stromvergleichsdatenbanken gegenüberstellen können. Dabei werden Preise, Rabatte und Konditionen von mehr als 1.000 Anbietern durchsucht.