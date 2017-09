In den MONDI-HOLIDAY Hotels und Chalets einen fantastischen Urlaub in Oberstaufen erleben

Unmittelbar am Grundlsee gelegen befindet sich das MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee****. Es ist auf einer Anhöhe gelegen, direkt am Ufer des bezaubernden Sees. Deshalb haben Gäste des Hotels einen atemberaubenden Ausblick auf den See und die fabelhafte Gebirgskulisse. Die Landschaft rund um das Hotel ist wirklich atemberaubend schön. Besuchen Sie eins von unseren Hotels und Chalets und verbringen Sie einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen!Ein Urlaub in Oberstaufen, dem keine Grenzen gesetzt sindDie Kombination aus selbstbestimmtem Urlaub in der Ferienwohnung, unvergleichlichem Hotelkomfort und unzähligen Unternehmungsmöglichkeiten gibt es wohl nur in den MONDI-HOLIDAY Hotels und Chalets. Unsere Hotels liegen alle in den österreichischen, italienischen und deutschen Alpen. In allen Hotels kümmern sich unsere 200 Mitarbeiter rund um die Uhr um Ihr Wohlergehen. Damit Sie sich nach einem anstrengenden Tag richtig entspannen können, empfiehlt sich eines unserer zahlreichen MONDI HOLIDAY Hotels wie das Hotel in Bad Gastein.Hotel in Oberstaufen – Weil die Lage im Urlaub alles bedeutetEgal ob Sie sich körperlich ertüchtigen wollen oder einfach ausspannen möchten; das Alpenblickhotel in Oberstaufen ist für jeden etwas. Sie erleben Ruhe, Rückzug vom Alltag und ungestörten Genuss unseres Saunabereichs. Dieser besteht unter anderem aus einem Hallenbad, einem großen Whirlpool, einer Infrarot-Kabine, einem Fitnessraum und vielem mehr. Der Komplex dieses Hotels besteht aus zehn im alpenländlichen Stil gebauten Häusern. Mit der Urlaubsregion Oberstaufen haben Sie eine gute Wahl für Ihren Skiurlaub getroffen, denn diese liegt inmitten sanfter Hügel am Fuße der Allgäuer Alpen. Das MONDI-HOLIDAY Hotel befindet sich am Südhang von Oberstaufen. Bis zur Ortsmitte sind es nur 800 Meter.Weitere Informationen finden Sie unter: http://mondiholiday.de/