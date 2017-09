Antonia aus Tirol - Flieg nicht zu hoch, Jo-la-di-e

Auch in diesem Jahr ist Pop & Partyschlager Sängerin "Antonia aus Tirol" wieder zu Gast in der Oktoberfest Sendung des ZDF Fernsehgarten.Am Sonntag den 24.09.2017 präsentiert Andrea Kiewel den ZDF Oktoberfest Fernsehgarten. Sängerin Antonia aus Tirol präsentiert in dieser Sendung ihren brandneuen Titel "Flieg nicht zu hoch, Jo-la-di-e" in der Wiesn-Version.Ein tanzbarer Pop & Partyschlager zum Mitsingen, es geht um Liebe, verliebt sein und um das Gefühl einfach mal Abzuheben, alles für einen Moment hinter sich zu lassen, dem Alltag entfliehen und auch allen Regeln, vielleicht auch mal entgegen der Vernunft... Ganz einfach den Moment leben!In den Party & Schlagerhochburgen sowie bei den vielen Liveshows von Antonia entwickelt sich "Flieg nicht zu hoch, Jo-la-di-e" schon beim ersten Anstimmen zu einem Mitsing-Titel. Ein tanzbarer Ohrwurm mit Hitpotential, der von Antonia selbst und ihrem Produzenten und Manager Peter Schutti komponiert und getextet wurde."Flieg nicht zu hoch, Jo-la-di-e" wird ab 29. September 2017 überall als Download Single und bei allen Streamingdiensten in verschiedenen Versionen erhältlich sein.Zur Oktoberfestzeit ist Antonia wieder zwei Monate lang auf ihrer großen "Auf die Bänke Tour 2017" diesmal aber nicht nur quer durch Europa, sondern auch in Brasilien und Dubai, rund 50 Liveshows absolviert sie innerhalb von 8 Wochen.Antonia aus Tirol - Die Power-Frau!Sie ist seit vielen Jahren die erfolgreichste Partyschlager-Künstlerin. Zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Schlagerexporten. Hat eine unglaubliche Livepräsents von bis zu 300 Auftritten jährlich. Präsentiert sich regelmäßig im TV vor einem Millionenpublikum. Hunderttausende Fans begeistert die Sängerin jedes Jahr bei ihren Konzerten, Tourneen & Events. Antonia hat eine musikalische Bandbreite so vielschichtig und abwechslungsreich wie ihre Fans.Karrieredurchbruch: Gemeinsam mit DJ Ötzi und dem Nummer-Eins-Hit "Anton aus Tirol" hatte Antonia im Jahr 1999 ihren großen Durchbruch.Im Anschluss an diesen Riesenerfolg startete sie ihre Solokarriere als "Antonia feat. Sandra" und landete mit ihren Singles "Ich bin viel schöner" und "Knallrotes Gummiboot" gleich zwei Chart-Hits. Es folgten weitere erfolgreiche Singles die in den Top 10 der Charts landeten. Antonia aus Tirol hat sich musikalisch immer weiter entwickelt ohne dabei ganz ihre Wurzeln zu verlassen.2009 landet Antonia wieder einen Chart-Hit mit "1000 Träume weit-Tornero" zu dem sie den neuen deutschen Text selbst geschrieben hat, es war der absolute Schlager-Sommerhit und der meistgespielte Titel der Saison sowie auf vielen Playlisten die Nr. 1. Es ist bis heute ein Dauerbrenner und ihre Version wurde mittlerweile vielfach auch von anderen Künstlern nach gecovert.Es folgten weitere Gassenhauer, ihr musikalisches Potential beweist sie eindrucksvoll auf ihren insgesamt 8 veröffentlichten Alben.Auch internationale bzw. englischsprachige Titel findet man in ihrem Repertoire, sie genießt als eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen auch große internationale Anerkennung.Eine facettenreiche Künstlerin mit Tiefgang, eine Powerfrau mit viel Herz die leidenschaftlich Musik macht.Anfang diesen Jahres überraschte Antonia aus Tirol Ihre Fans und die Musikwelt mit einer aussergewöhnlichen Ballade und erhielt dafür sehr gute Kritiken. "Der Raum des Schweigens" die deutsche Version im Stil von Disturbed von "The Sound of Silence".



Bildinformation: Flieg nicht zu hoch (Jo-la-di-e) von Antonia aus Tirol