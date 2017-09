Silvester 17/18 mit picotours ins neue Jahr wandern

In prächtiger Natur auf Madeira, den Azoren oder Kapverden gesund und aktiv ins neue Jahr 2018 starten - das können Sie besonders bewegt mit dem Reiseveranstalter picotours aus Freiburg.picotours steht für nachhaltiges Reisen, für die Vermittlung von Kultur und portugiesischer Lebensart, für individuelle und kenntnisreiche Touren. Wandernd, per Fahrrad, per Zug oder mit dem eigenen Mietwagen gilt es behutsam das Land zu entdecken. Dabei wird Wert auf landestypische, gehobene und komfortable Unterkünfte mit Flair gelegt. Auch lokale regionale Genüsse und besonderer Einblick in das Leben der Bevölkerung sind Bestandteil der Reisen.Auf den geführten - je nach Destination 8- oder 12-tägigen - Gruppenreisen zum Jahreswechsel 2017/2018 gibt es jetzt noch freie Plätze bei picotours!Alleinreisende, Paare, Bekannte und Freunde sind gleichermaßen angesprochen, sich dem Silvesterprogramm von picotours anzuschließen und damit zum Jahreswechsel mehr zu erleben als Feierlichkeiten und Feuerwerk. Nämlich Feierlichkeiten und Feuerwerk inmitten von Blüten und Blumen und frühlingshaften, milden Temperaturen!Die erfahrenen Reiseleiter sorgen vom ersten Tag an für einen guten Teamspirit innerhalb der Gruppe. Aus anfangs noch unbekannten Mitreisenden und Gleichgesinnten werden schnell gute Bekannte und Freunde. Für Alleinreisende, Singles und Einzelanmeldungen sind die geführten Gruppenreisen besonders geeignet. Neben Doppelzimmern gibt es Einzelzimmer, und bei rechtzeitiger Anmeldung die Option ein halbes Doppelzimmer zu belegen.Farben und Sonne erwarten den Besucher auch im Winter auf Madeira, den Azoren oder Kapverden, nur 4 Flugstunden von den deutschen Flughäfen Frankfurt oder München entfernt.Die Stadt Funchal auf Madeira zieht jedes Jahr zu Silvester Einheimische und Besucher magisch an. Das Feuerwerk von Funchal ist legendär und hat bereits einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Während sich manch einer erfolglos um eine Unterkunft bemüht, hat picotours rechtzeitig vorgesorgt und kann auf ein Kontingent im 4-Sterne-Hotel zurückgreifen.Die Madeira-Gruppenreise " Erleben Sie ein Feuerwerk der Sinne" geht vom 28.12.2017 - 04.01.2018 und kostet im Doppelzimmer EUR1.599,- pro Person, im Einzelzimmer EUR1.899,-.Im festen Reisepreis enthalten sind:Hin- und Rückflug ab/bis Frankfurt oder MünchenFlughafen Transfers7 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer im 4-Sterne-HotelSilvester-Galadinner5 geführte Wanderungen und Ausflüge inkl. Stadtbesichtigungen in Funchal und Montelandestypische Mittagssnack oder AbendessenWein- und PonchaprobeEintritt in den Botanischen Garten und am Cabo GiraoDeutschsprachiger ReiseleiterReisesicherungsscheinDie Durchführung aller Sivester-Gruppenreisen ist bereits gesichert.Einen Überblick über die verschiedenen Touren gibt es auf



