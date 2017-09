P4P Internationale Deutsche Meisterschaft 2017

Als Jahres-Highlight der europäischen Kicker-Community trifft sich die Elite im Tischfußball vom 27.10.2017 bis 29.10.2017 in Bonn, um die Internationale Deutsche Meisterschaft auszuspielen. Mit 16 Disziplinen, weit über 500 Teilnehmern und einer Gesamtpreisgeldausschüttung von ca. 30.000 Euro zählt dieses Event zu den größten und bestdotierten Tischfußballturnieren überhaupt.Zusätzlich zu den Standard-Wettbewerben im Einzel, Doppel und Mixed werden die Spezialdisziplinen „Master-Doppel“ und „P4P Pokal“ ausgespielt.Der Turniersaal steht Zuschauern und Pressevertretern kostenfrei offen!Seit 2010 ist Tischfußball in Deutschland offiziell als Sportart anerkannt und erfreut sich nebst konstant steigender Spielerzahlen auch einem wachsendem medialen Interesse. Weltweit gibt es über 50.000 professionelle Vereinsspieler und -spielerinnen, allein in Deutschland sind es an die 10.000 Aktive. Damit zählen wir zusammen mit Frankreich und den USA zu den drei größten



Bildinformation: Players 4 Players Tischfußballvereinigung e.V.