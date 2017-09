Naturlandschaft und Wellness im Hotel im Meraner Land erleben

Eine Ferienwohnung im Meraner Land für die ganze FamilieEin Urlaub im Tirolensis lohnt sich ganz unabhängig von der Jahreszeit. Besonders für Aktivtouristen ist die Region Meraner Land ideal, um seinen Hobbys nachzugehen. Skifahren und Rodeln im Winter, Wandern und Mountainbiken im Sommer. Dies sind nur wenige der vielen Angebote, die dort vorliegen. Auch unsere kleinen Gäste kommen selbstverständlich voll auf ihre Kosten. Da das MONDI-HOLIDAY Genusshotel Tirolensis das Partnerhotel des Golfclub Lana und des Dolomiti Golfclub ist, genießen die Gäste Vergünstigungen für dieses Hobby in traumhafter Naturlandschaft.Vielfältige Wellnessangebote rund um das Hotel in TisensNeben unseren spannenden Angeboten für Aktivurlauber, kommt auch die Entspannung nicht zu kurz. Sauna, Freibad und Hallenbad lassen jeden, der sich nach Genuss sehnt, nicht im Stich. Egal ob finnische Sauna, Dampfbad oder Infrarotkabine, das Angebot im Genusshotel ist vielfältig. Auch Massagen und Beautyangebote stehen auf dem Programm, sodass nichts offen bleibt. Wer von Wellness nicht genug bekommen kann, sollte die bekannte Kurstadt Meran mit all seinen Thermen besuchen und sich wohlfühlen. Wer sich noch lange an den Urlaub erinnern möchte, ist in diesem Hotel genau richtig! Zum Angebot zählen unter anderem ein Grillabend mit Live-Musik auf der Panoramaterrasse des Hotels oder ein Ausflug zur Tirolensis-eigenen Falkenau-Alm im Wanderparadies Meran 2000.Gastfreundschaft pur im Hotel in PrissianDas MONDI-HOLIDAY Hotel liegt zentral und eignet sich deshalb für zahlreiche Ausflüge in der Gegend. Lediglich 15 Kilometer trennt das MONDI-HOLIDAY Genusshotel Tirolensis von den Städten Meran und Bozen. Die Region in dem das Genusshotel Tirolensis liegt, ist bekannt für seine Natur und die atemberaubende Panoramasicht. Hier ist man nicht nur Gast, man wird direkt von der Gastfreundschaft der Gastfamilie in Empfang genommen.Weitere Informationen findet man auf der hoteleigenen Homepage des MONDI-HOLIDAY Hotels unter: http://www.genusshotel-tirolensis.it