ASC ist Aussteller auf der 37. GITEX TECHNOLOGY WEEK in Dubai

Hösbach, 22. September 2017 – ASC stellt vom 08. bis 12. Oktober 2017 seine Lösung zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung von Unternehmens- und sicherheitskritischer Kommunikation auf der Gitex in Dubai vor. Am DSOA Stand Z-B20 in der Za'abeel Hall erfahren Messebesucher alles über die Möglichkeiten zur beweissicheren Dokumentation und automatischen Auswertung von Kommunikationsinhalten bei Organisationen der öffentlichen Sicherheit, in Finanzinstituten und Contact Centern.Die GITEX gilt als drittgrößte Technologiemesse der Welt und lockt jährlich mehr als 147.000 begeisterte Besucher aus 144 Ländern nach Dubai. 4.400 Aussteller präsentieren den Messebesuchern die neuesten Trends aus der Technologie Branche.„Wir freuen uns darauf, die neo Suite auf einer der wichtigsten Technologiemessen zu präsentieren“, kommentiert Marco Müller, Chief Operating Officer von ASC. „Unsere Lösung ist voll und ganz auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet und bietet neben beweissicherer Aufzeichnung zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und Compliance-Richtlinien auch fortschrittliche Analysemöglichkeiten.“ So werden Gespräche anhand des Inhalts kategorisiert und somit Sicherheitsrisiken für Banken und öffentliche Einrichtungen identifiziert, aber auch vertriebliche Potentiale automatisch erkannt.Kontinuierliche, ausfallsichere Aufzeichnung ist besonders für Organisationen der öffentlichen Sicherheit sowie Finanzinstitute von elementarer Bedeutung. Flexible Redundanz-Szenarien sorgen für eine permanente Verfügbarkeit. Die Aufzeichnung aller Medien – Mobilfunk, Festnetz, Video und Chat – ermöglicht die Erfassung der kompletten Kundenkommunikation, unabhängig vom Kanal.Benutzerfreundliche Applikationen für eine effiziente Suche und Wiedergabe, lassen den Nutzer die relevanten Gespräche auf Basis von zahlreichen Zusatzinformationen und Gesprächsinhalten schnell finden. Zur gleichen Zeit garantiert ein umfangreiches Rechtesystem höchste Sicherheit, da nur zugelassene User Zugriff auf die ihnen zugewiesenen Konversationen erhalten.Compliance-relevante Kommunikation oder Gespräche mit Hinweisen auf Risiken werden mit Hilfe modernster Analytics-Technologien automatisch erkannt. Eine entsprechende Alarmierung ermöglicht die schnelle Reaktion auf Risiken und Verstöße.Dr. Gerald Kromer, Chief Executive Officer von ASC, ergänzt: „Unsere Lösung ist bereits bei vielen Kunden im Mittleren Osten im Einsatz. Unsere Niederlassung in Dubai garantiert eine optimale Betreuung der Partner und Kunden vor Ort.“ASC lädt alle Interessierte und Partner ein, sich am DSOA Stand Z-B20 in der Za'abeel Hall, selbst ein Bild von den aktuellen Technologien zu machen.Für mehr Informationen über das Portfolio von ASC, besuchen sie bitte www.asc.de



Bildinformation: ASC Technologies AG