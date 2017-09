Einladung zum PowerFolder Kongress 2017

Die dal33t GmbH - Entwickler der bewährten File Sync&Share-Lösung PowerFolder - lädt am 11. und 12. Oktober 2017 zu ihrem jährlichen PowerFolder Kongress (PK2017) nach Düsseldorf ins Kongress Hotel Marriott Courtyard in Sichtweite der neuen Firmenzentrale am Seestern ein. Neben Workshops und dem zwanglosen Erfahrungsaustausch stehen Workshops und zahlreiche Vorträge zu topaktuellen Themen aus den Bereichen IT-Technologie und -Sicherheit auf dem Programm.Düsseldorf, 22. September 2017 - In entspannter Atmosphäre will man auf dem diesjährigen PowerFolder Kongress wieder Partner, Kunden und Interessenten umfassend über spannende Neuigkeiten aus der IT-Welt informieren. Am ersten Tag (11. Oktober) erwarten die Besucher ab 11 Uhr Vorträge von verschiedenen Referenten zu aktuellen Themen:- Hessenbox - Ein föderaler Speicherdienst für hessische Hochschulen- D2D Connect - MobileEndgeräte direkt verbinden- Die EU-Datenschutzgrundverordnung - Checklist für die richtige Umsetzung- Smart Contracts und Identität auf der Blockchain- OnlyOffice - Kollaborative Dokumentenbearbeitung- Integration von PowerFolder ins Dokumentenmanagement (DMS)In den Kaffeepausen, während des Mittagsbuffets, aber auch am Ende der Vortragsreihe wird zudem ausreichend Zeit für Networking und Erfahrungsaustausch bleiben. Das Vortragsprogramm endet gegen 17.30 Uhr, die Teilnahme am ersten Tag ist kostenlos.Am zweiten Tag des PK2017 (12.Oktober) dann werden verschiedene Workshops angeboten. Themen unter anderem: „Mittelstand und Cloud“, „EDU“ und „Software-Entwicklung“. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch an diesem Tag gesorgt.Veranstaltungsort des PowerFolder Kongress 2017 ist das Kongress Hotel Marriott Courtyard am Düsseldorfer Seestern, wo es auch ein limitiertes Kontingent an Übernachtungsmöglichkeiten für die Kongress-Teilnehmer gibt.Weitere aktuelle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung zum PowerFolder Kongress gibt es unter www.powerfolder.com/de/powerfolder-kongress-2017/ . Dieser Link darf gerne weitergegeben und -verteilt werden.



Bildinformation: dal33t