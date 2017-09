Hunde sichern Rente

Die Tierschutzorganisation Dog Care Clinic e.V. vermittelt über das etablierte und innovative Programm „DCC 50+“ Straßenhunde an arme ältere Personen. Aktuell werden 135 Hunde von den teilnehmenden Seniorinnen und Senioren versorgt, die im Gegenzug eine Rente von der Klinik erhalten.Fast täglich werden Welpen vor der Dog Care Clinic in Sri Lanka ausgesetzt. Sie werden in der Klinik aufgepäppelt und über ein Rehome-Programm an Einheimische vermittelt. Dabei bleiben wegen der großen Menge aber immer Hunde zurück. Es sind vor allem die braunen, weiblichen und behinderten Hunde, die kein Zuhause finden. Doch was tun mit den Hunden, die niemand mehr will?Im September 2014 kam Gründerin und Leiterin der Klinik, Marina Möbius, auf eine wegweisende Idee, um Tierschutz und die Hilfe für bedürftige Einheimische auf nachhaltige Weise zu verbinden: „In Sri Lanka gibt es kein funktionierendes Rentensystem und gerade in ländlichen Regionen sind die Älteren auf unterstützende Familienmitglieder angewiesen. Wir vermitteln Hunde an diejenigen, die kein oder nur ein geringfügiges Einkommen haben und zahlen im Gegenzug für die Versorgung der Vierbeiner eine Rente von 35 Euro im Monat pro Hund.“Das Programm der Dog Care Clinic ist ein wahres ErfolgskonzeptDas Programm hat sich in der Gegend schnell herumgesprochen und es gibt lange Wartelisten. Alle Interessenten werden vor einer möglichen Vermittlung zuhause besucht. Auch nach der Vermittlung entzieht sich die Dog Care Clinic nicht ihrer Verantwortung. Alle Hunde im DCC 50+ Programm werden monatlich kontrolliert und die Haltebedingungen geprüft.Die Hunde erhalten einen Wert und werden wie Familienmitglieder behandelt. „Jeder Hund im DCC 50+ ist nicht nur ein Rentenbringer, sondern auch Botschafter für die Verbindung zwischen Mensch und Tier“, so Marina Möbius.Inzwischen sind 135 Hunde im DCC 50+ vermittelt, welche über die Kontrollbesuche kostenlos medizinisch von der Klinik versorgt werden. Für die Dog Care Clinic entstehen so pro Hund monatliche Kosten von ca. 70 Euro. Eine anhaltende Finanzierung stellt eine große Herausforderung dar. Das gesamte Projekt wird noch immer zu über 80 Prozent von Marina Möbius selbst finanziert. Die restlichen 20 Prozent sind Spenden, vor allem aus Deutschland und Österreich.Das Überleben der Seniorinnen und Senioren wird dauerhaft gesichertDas landesweite Durchschnitsseinkommen in Sri Lanka lag 2015 bei 285 Euro im Monat. In ländlichen Regionen liegt dieser Wert weit niedriger. Für die teilnehmenden Personen ist das DCC 50+ Programm daher ein wahrer Segen. Mit dieser kleinen Rente sind nicht nur die Hunde gut versorgt, sondern die Pflegefamilie erhalten ein kalkulierbares monatliches (Zusatz-)Einkommen. „Wir sind froh, dass es dieses Programm gibt“, äußert sich ein Teilnehmer, der von den Mitarbeitern „Lotterie-Onkel“ genannt wird. Der 78-jährige hat bis vor kurzem Lotterie-Lose mit seinem Fahrrad verkauft, ist aufgrund seines Alters dazu aber nicht mehr im Stande. Auch seine Frau hat kein Einkommen. Beide kümmern sich um ihren erwachsenen Sohn, der durch eine Bombenexplosion während des Bürgerkrieges stark behindert ist. Der Lotterie-Onkel versorgt drei Hunde der Dog Care Clinic und ist zu einem echten Tierliebhaber geworden: „Ich liebe meine Hunde. Es ist schön so treue Begleiter zu haben.“Auch die deutsche Botschaft Colombo ist beeindrucktDie Dog Care Clinic steht interessierten Besuchern an 365 Tage im Jahr offen. In der Hochsaison besuchen fast täglich Touristen die Klinik. Von der Qualität der Arbeit überzeugte sich auch der damalige deutsche Botschafter Dr. Jürgen Morhard bei seinen Besuchen 2015 und 2016. 2017 folgte ein Besuch des momentanen Botschafters Herrn Jörn Rohde, der ebenfalls begeistert kommentierte: „Ich bin beeindruckt von der Qualität der Arbeit und die Deutsche Botschaft Colombo wird die Untersützung für dieses Vorzeigeprojekt fortsetzen.“ Auch Chandima Weerakkody, Mitglied des sri lankanischen Parlaments, zeigte sich bei einem Rundgang über das Gelände stark beeindruckt.ÜBER DIE DOG CARE CLINIC E.V.Im Jahr 2007 gründete die deutsche Unternehmerin Marina Möbius die Dog Care Clinic im Süden Sri Lankas. Auf einer Urlaubsreise wurde sie auf die elende Situation der Straßenhunde aufmerksam: „Für mich gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme nie wieder in dieses Land oder ich unternehme etwas. Ich habe mich für letzteres entschieden und bin seitdem unermüdlich im Einsatz für die Hunde Sri Lankas.“ Die Dog Care Clinic ist an allen 365 Tagen im Jahr geöffnet und beschäftigt 45 einheimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Die Ziele des Vereins:durch kosequente Kastrationsprogramme die Anzahl der Straßenhunde verringernduch Massenimpfungen Krankheiten eindämmen und die Tollwutgefahr für Mensch und Tier bekämpfenBehandlung und Pflege von verletzten und kranken Tierender Bevölkerung das Bewusstsein „Tier und Mensch“ näher bringendurch nachhaltige Sozialprojekte in Sri Lanka auch der einheimischen Bevölkerung helfenErfolge in Zahlen:mehr als 54.000 Kastrationen seit 2007mehr als 525.000 Impfungen seit 2007mehr als 1.300 Behandlungen in der ersten Hälfte 2017, davon fast 280 Operationenmehr als 260 neu aufgenommene Welpen, Straßenhunde und verstoßene Besitzerhunde in der ersten Hälfte 2017KONTAKT:Bettina SchlüterTel.: 0176 / 234 636 13E-Mail: bettina.schlueter@gmx.deIngbert KrullTel.: 07720 / 99 76 726E-Mail: info@dogcare-clinic.comWeitere Informationen zur Dog Care Clinic e.V.:Homepage: www.dogcare-clinic.com Facebook: www.facebook.com/dogcareclinic/ Einführungsvideo DCC50+ : www.youtube.com/watch?v=F2QqHwq2gyE (4:15 Min)Bild- und zusätzliches Informationsmaterial wird auf Anfrage gerne versendet.



Bildinformation: Kontrollbesuch beim Lotterie-Onkel / Dog Care Clinic e.V.