Geballte Wirtschaftsexpertise gegen den Mainstream

Seit Montag ist „Brave New Europe“ online. Ohne Sensationsmache und Phrasendrescherei will die unabhängige und paneuropäische Nachrichtenseite kostenlos Meinungen und Analysen höchster Güte zu Politik und Wirtschaft in der Europäischen Union jenseits eines vorherrschenden marktradikalen Zeitgeistes bieten.„Erfrischende Expertise radikal anders“, schwärmt Carsten Mohr, Mitgesellschafter der EDM European Democratic Media eG in Berlin, und lädt ein, sich an der Genossenschaft „gerne auch mit übersichtlichen Beträgen“ zu beteiligen. Von Unternehmens- und parteipolitischem Einfluss freie Informationen, der Austausch von innovativen Lösungen, welche einzelne Staaten Europas für Probleme des Gemeinwesens gefunden haben, und originäre investigative Untersuchungen stehen im Mittelpunkt des englischsprachigen Projekts.Mit der Wahl von US-Präsident Reagan und der britischen Premierministerin Thatcher begann vor dreißig Jahren der Siegeszug einer neoliberal genannten Ideologie, die seither nicht nur den öffentlichen Diskurs, sondern auch die europäischen Gesellschaften durchdrungen hat. „Spätestens seit den 2007 durch Deregulierung und marktradikale Exzesse verursachten Dauerkrisen gilt es, einen klugen und egalitären Gegenentwurf zum neoliberalen Europa zu entwickeln“, befindet das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Bürgerrechtsvereins Business Crime Control (BCC). Der ehemalige Neusser SPD-Stadtverordnete konnte BCC ebenfalls überzeugen, einen Genossenschaftsanteil zu zeichnen.Dem amerikanischen Chefredakteur Mathew D. Rose, einem in Berlin lebenden investigativen Journalisten, gelang es, 110 renommierte Wissenschaftler, bedeutende Experten, politische Aktivisten, namhafte Journalisten und Nichtregierungsorganisationen als regelmäßige Autoren zu gewinnen. Unter ihnen sind unter anderen die deutschen Ökonomen Karl Brenke und Dieter Vesper, der ehemalige deutsche Finanzstaatssekretär Heiner Flassbeck, Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis, aber auch das auf Steueroasen spezialisierte Tax Justice Network.



