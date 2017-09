Herbsturlaub für mehr Wohlbefinden nutzen - Günstige Wellnessangebote im Imperiall Resort & MediSpa bei Polen-Wellnessurlaub.de

Herbstzeit ist Wellnesszeit:Wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, entscheiden sich viele Urlauber für einen Wellnessurlaub. Denn ein Wellnessurlaub im Herbst ist genau das Richtige, um neue Kraft und Energie zu schöpfen und vor allem die Abwehrkräfte zu stärken, dabei entspannende und anregende Massagen zu genießen. Vielseitige Massagearten dienen zudem der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Warme Wellnessbäder, Sitzungen in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte Jahreszeit zu starten.Günstige Unterkunft an der Ostsee mit Wohlfühlfaktor:Das Resort & MediSpa Imperiall bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Wellnessurlaub an der polnischen Ostsee. Das im Jahr 2014 erbaute Resort liegt direkt am Meer im kleinen beschaulichen Badeort Sianozety in Hinterpommern. Auf dem eingezäunten mit viel Grün Resortgelände befinden sich unterschiedliche Unterkünfte, ein Buffet-Restaurant, 3 Bars, viele Freizeiteinrichtungen, ein Spa- und Wellnessbereich und ein Parkplatz. Die Empfangshalle mit der Rezeption sowie das Buffet-Restaurant, der Nachtclub und das Spa mit dem Schwimmbadbereich befinden sich im Hauptgebäude, das mit dem Hotelgebäude miteinander verbunden ist. Die Gästezimmer des weitläufigen Resorts verteilen sich auf mehrere Wohngebäude und Ferienhäusern und sind allesamt komfortabel und zeitgemäß ausgestattet.Die Freizeiteinrichtungen umfassen neben den Spa- und Wellnessbereich einen Mehrzweck-Sportplatz, Spielplatz für Kinder, Fitness- und Cardioraum und Verleih von Sportausrüstungen. Das Spa bietet das richtige Ambiente, um sich zu entspannen – eine Oase zum Wohlfühlen. Hier erwartet Gäste neben den Badeeinrichtungen ein abwechslungsreiches Wellnessangebot zum Relaxen und Verwöhnen.Vielfältige Wellnessangebote im Imperiall Resort & MediSpa zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de:Wer sich für einen Wellnessurlaub im Imperiall Resort & MediSpa mit dem Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de entscheidet, wird voll auf seine Kosten kommen und Wellnesstage entspannt beim gastfreundlichen Gastgeber verbringen. Vielfältige Reiseangebote zum Entspannen und Wohlfühlen werden im Internet auf der eigenen Website zur Verfügung gestellt und können mittels des Buchungsformulars auf Anfrage gebucht werden. Die Wellnessangebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wellnessurlaub Klassik• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Preise: Ab 259,- € pro Person und Arrangement (abhängig von der Unterkunft)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Unterkunft nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches und vorhandener Freizeit- und Sporteinrichtungen4. Kostenloses WLAN5. Inkl. Wellnesspaket:5.1. 1 x Körperbehandlung: Körperpeeling, Körpermaske und Massage (75 min)5.2. 1 x Fußreflexzonenmassage (20 min)5.3. 1 x klassische Rückenmassage (25 min)5.4. Bademantel für den gesamten AufenthaltWeiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,22,imperiall-resort-medispa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



