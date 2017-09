MSF wurde entwickelt für eine Moderne Community. Ihr könnt flirten, chatten, eigene Seiten linken, Gruppen erstellen und an Gruppen teilnehmen, Bilder einstellen und Bilder bewerten, euch im Forum beteiligen, am Crowdfunding, den Live-Streaming und an Videokonferenzen Teilnehmen wie erstellen und eigene Projekte starten, wie viele andere Extras die in den nächsten Monaten mit eingebaut werden. Vernetzt bin ich mit 20 verschiedenen Netzwerken und Communitys, ich arbeite nicht gegen sondern mit anderen. Ich habe die Seite für euch ins Leben gerufen, um euch und mir einen Raum zu geben, wo ihr euch austoben könnt. Lasst uns zelebrieren, eine Gemeinschaft zu sein. MSF - my-social-friends wurde entwickelt, um eine Kostenlose Gemeinschaft anzubieten, wo andere Netzwerke Geld für verlangen.