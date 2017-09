Anlaufstellen für Existenzgründer in Wuppertal

Wer in Wuppertal, Solingen oder Velbert ein Start-Up gründen möchte, ist keinesfalls auf sich allein gestellt. Zahlreiche öffentliche Anlaufstellen bieten Unterstützung vom Beratungsgespräch über Seminar-Angebote bis hin zur Vermittlung preiswerter Büroräume.Für die zum Bergischen Städtedreieck zählenden Städte Wuppertal und Solingen ist die IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid zuständig. Im Bereich Existenzgründung bietet sie Informationsmaterial und -veranstaltungen sowie Seminare an. Individualberatung wird im Rahmen des Startercenters NRW durchgeführt, das aus dem Bergischen Gründungsnetzwerk entstand und zu dessen Partnern und Trägern neben der IHK unter anderem die Bergische Universität Wuppertal, die Handwerkskammer Düsseldorf sowie die Wirtschaftsförderung der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal zählen. Nähere Informationen zu den Angeboten von IHK und Startercenter können über den in Wuppertal befindlichen IHK-Sitz am Heinrich-Kamp-Platz 2 bezogen werden. Ansprechpartner für Gründer ist dort Herr Andre Scheifers (Telefon 0202/24900).Zu den Partnern des Startercenter-NRW-Projekts zählen auch die Technologiezentren der Städte Wuppertal und Solingen. Sowohl das Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & Co. KG als auch das Wuppertaler Technologiezentrum W-tec vermitteln günstige Büroräume, Co-Working-Spaces sowie Veranstaltungsräumlichkeiten zu günstigen Konditionen. W-tec bietet neben den Veranstaltungen des Startercenters auch eigene Seminare sowie einen Stammtisch für Gründer an.Wer in Velbert wohnt und ebenfalls die Services von IHK und Startercenter in Anspruch nehmen möchte, muss sich aufgrund der Zugehörigkeit zum Landkreis Mettmann an andere Ansprechpartner wenden. Zuständig sind hier die IHK Düsseldorf sowie das NRW Startercenter des Kreises Mettmann. Die betreffende IHK-Zweigstelle befindet sich in der Nedderstraße 6 in Velbert und ist telefonisch unter 02051/92000 kontaktierbar. Ansprechpartner im Startercenter sind Herr Feißel (02104/992604) und Herr Girard (02104/992626).Ob Wuppertal, Solingen oder Velbert: In allen drei Städten bietet sich neben den bereits genannten Anlaufstellen auch ein Besuch der Wirtschaftsförderung an. In Wuppertal befindet sie sich in der Lise-Meitner-Str. 13, in Solingen in den Räumlichkeiten des Gründer- und Technologiezentrums (Grünewalder Straße 29 - 31) und in Velbert in der Thomasstraße 1a.



Bildinformation: Businessplan Wuppertal