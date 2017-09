Müssen Ehescheidungen überhaupt sein?

Wien, 24.09.2017 - "Es gibt Millionen von Paaren, die trennen sich müssen". Was sich nach dem Text einer Schlagerschnulze anhört, ist für viele Menschen eine schlimme und traurige Realität. In Europa gehen immer mehr Ehen zu Bruch. Knapp die Hälfte der geschiedenen Paare hatte Kinder unter 18 Jahren. Interessant dabei ist, nach dem Sommerurlaub trennt sich ein Drittel aller unglücklichen Paare. Die Zwangsnähe in den Ferien halten sie offensichtlich nicht aus. In Deutschland ist die Scheidungsrate in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls auf etwa 45 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt geht eine Ehe nach knapp 15 Jahren auseinander. US-Ehepaare trennen sich häufig nach den Sommer- und Winterferien. So reichen in den USA besonders viele Paare ihre Scheidungsklagen im März und August ein, wie Soziologen der University of Washington in Seattle im Rahmen einer grossen Fachtagung berichten. Was tun? Kommunikation ist in der Partnerschaft alles, sagen Beziehungsforscher. Allerdings setzt die Kommunikation eines Paares voraus, dass beide sozusagen auf gleicher Wellenlänge liegen.TTPCG - Die Partnervermittlung auf Ihrer WellenlängeDiese Umschreibung ihres Leistungsportfolios hatte die Tim Taylor Partner Computer Group Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre. Damals zeigten die Ergebnisse der Paarforschung auf, Paare die sich sehr ähneln, haben die besten Chancen auf anhaltendes Partnerglück. Heute belegen Wissenschaftler und Paarforscher, dass es auf die richtige Mischung ankommt, um allerbeste Voraussetzungen auf dauerhaftes Liebesglück zu haben.Das Matching der Tim Taylor Partner Computer GroupTTPCG Matching ist der Schlüssel zum dauerhaften Partnerglück. Als erste Partnervermittlung weltweit setzte die TTPCG schon im Jahr 1982 auf eine wissenschaftliche Methode und entwickelte diese Methode seitdem ständig weiter: Die Tim Taylor Forschung für das Liebesglück von Millionen Singles weltweit! Damit reduziert sich auch das Risiko von Scheidungen, unter denen nicht nur Mann und Frau zu leiden haben, sondern auch die völlig unschuldigen Kinder der Geschiedenen. Somit sorgt das Tim Taylor Team für eine bessere Welt, was auch zum TTPCG-Slogan "Don't be evil" passt.Wissenschaftliche Grundlagen des TTPCG Matching SystemsDer Zweck wissenschaftlich fundierter mathematischer Algorithmen ist auch für Laien einfach zu verstehen: Partnerglück, welches lange Zeit anhalten soll. In das TTPCG Matching System fliessen Erkenntnisse aus Psychologie und Soziologie mit ein. Eine zentrale Rolle spielen die Erkenntnisse bekannter namhafter Psychologen. Empirische und psychologische Arbeiten, die die Grundlage des TTPCG Matching prägen, stammen von namhaften Diplom Psychologen. So lautet, sehr vereinfacht ausgedrückt, die Formel des Partnerglücks: "Mitglied werden bei Tim Taylor Partner Computer Group". Was viele nicht wissen, ist, dass TTPCG auch einer der besten Franchisegeber weltweit ist. Die Nachfrage nach der kostengünstigen Dienstleistung dieser Partnervermittlung steigt ständig an. Damit bietet TTPCG als Franchisegeber auch Menschen, die gerne mit anderen Menschen kommunizieren, die Chance auf perfektes Partnerglück in der geschäftlichen Partnerschaft mit TTPCG. Mit dieser Chance lässt sich gutes Geld verdienen und es wird Gutes getan, der Tim Taylor Unternehmensphilosophie folgend: "Erkenntnisse der Wissenschaft sollten keinesfalls dazu eingesetzt werden, um Menschen zu schaden, sondern dem Zweck dienen, Menschen ersehntes Glück bezahlbar zu machen".Sie haben eine Pressemeldung des Journalisten Alois Woinar, A 1210 Wien gelesen. Vielen Dank dafür!



Bildinformation: Geschieden und alleine?