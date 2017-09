SPD: Schulz erklärt die Große Koalition für beendet - Auf nach Würselen?

Er war DER Hoffnungsträger seiner Partei, man glaubte fast er sei der neue politische Messias in Deutschland - am Ende, nach der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag - ist mehr als kläglich, fast schon jämmerlich (20,7%).SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die große Koalition offiziell für beendet erklärt! "Mit dem heutigen Abend endet die Zusammenarbeit mit der CDU/CSU" (33%), sagte Schulz am Sonntagabend in Berlin.Schulz kündigte dementsprechend an, trotz des aktuellen Wahlergebnis Vorsitzender der SPD bleiben zu wollen, was viele Wähler in Umfragen auf den Straßen der deutschen Hauptstadt Berlin - für unangebracht halten und sagen: "Martin Schulz soll mal wieder nach Würselen gehen, da gehört er hin!"Schulz aber kolportiert in einem aktuellen Interview, er sehe sich "in der Verpflichtung", den weiteren Prozess der Partei als Vorsitzender gestalten zu wollen.Den Einzug der AfD (13%) in den Bundestag als drittstärkste Partei bezeichnete Schulz als eine "Zäsur", über die kein Demokrat einfach hinweggehen könne. Das allerdings auch die politische Unfähigkeit von SPD-Amtsträgern, wie dem Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs und dessen Sozialdezernent Mike Schubert (beide SPD), in puncto massenhaft fehlender Kinderbetreuungsplätze / Kita - in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem für ein derart katastrophales Wahlergebnis gesorgt haben dürften, ließ Schulz unerwähnt! Die SPD hatte mit rund 20 Prozent eine historische Niederlage kassiert, was auch ein Ausblick auf die Wahl zum Brandenburger Landtag, oder der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, welche im Herbst 2018 stattfindet, sein könnte?Deutsche Tageszeitung: www.DeutscheTageszeitung.de



Bildinformation: Martin Schulz und SPD vom Wähler abgestraft - Ausblick nach Potsdam?