Gerade im Einzelhandel spielen praktische Tragehilfen für den unbeschwerten Einkauf der Kunden eine große Rolle, und seit der freiwilligen Selbstverpflichtung zur Reduzierung des Verbrauchs an vermeintlich umweltschädlichen Plastiktüten sind Tragetaschen aus Papier die beliebteste Alternative geworden.

Besonders in der Weihnachtszeit legen die Händler, aber auch die Kunden großen Wert auf die besinnliche und weihnachtliche Stimmung, und so werden Geschäfte, Märkte und Einkaufsstraßen dekoriert, und auch eingesetzte Servicelösungen wie die Tragetaschen sollen sich stimmig ins Bild einpassen.

Fachhändler für Einwegverpackungen, Serviceverpackungen, etc. wie die Pro DP Verpackungen oder auch der B2B Onlineshop Pack4Food24.de bieten in ihren Sortimenten eine breite Auswahl praktischen Lösungen für das Vorweihnachtsgeschäft, darunter auch umweltfreundlichen und qualitative Papiertragetaschen, welche im Weihnachtsgeschäft zudem zahlreich mit Weihnachtsmotiven und weihnachtlichen Designs bedruckt erhältlich sind.

Bildinformation: Praktische Papiertragetaschen mit Weihnachtsmotiven für das bevorstehende Saisongeschäft

Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

