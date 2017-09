pcbilliger als Unterstützer beim Berlin-Marathon 2017

Es dürfte nicht nur in puncto Wettereiner der härtesten Marathons im Laufjahr des Kenianers und weltbekannten Laufstars Eliud Kipchoge gewesen sein. Am Ende des harten Rennens verfehlte Kipchoge den Weltrekord um 35 Sekunden, war der Regen Schuld? Wie es wie es auch drehen und wenden, Eliud Kipchoge kämpfte um jede Sekunde, er ließ sogar den unglaublichen Nobody Guye Adola hinter sich - aber für das ganz große Ziel reichte es an diesem Bundestagswahlsonntag, den 24. September 2017 nicht!Bei seinem nächsten Marathon-Triumph in Berlin hat der Olympiasieger den Weltrekord um 35 Sekunden verpasst. Nach 2:03:32 Stunden setzte sich Kipchoge im nasskalten Berlin durch und musste gegen Adola auf den letzten Metern den Turbo zünden. Zuvor waren die großen Mitfavoriten bereits früh ausgeschieden. Dennoch wird Kipchoge bei den 40.000 Euro Preisgeld nicht traurig sein, zudem gab es weitere 30.000 Euro für eine Zeit unter 2:04:00 Stunden, zusammen 70.000 Euro.Nach dem Rennen sagte Super-Star Kipchoge: "Ich bin glücklich, gewonnen zu haben. Die Bedingungen waren echt nicht gut. Zum Glück gab es nicht viel Wind". Eigentlich wollte er die Weltbestmarke seines Landsmanns Dennis Kimetto (2:02:57) aus dem Jahr 2014 knacken, vielleicht beim nächsten Mal. Einen sportlich schwarzen Tag erwischte Kipchoges zuvor hoch gehandelte Konkurrenz. Der frühere Weltrekordler Wilson Kipsang (Kenia) musste nach 30 Kilometern entkräftet aufgeben, der Vorjahressieger und dreimalige Bahn-Olympiasieger Kenenisa Bekele (Äthiopien) ließ kurz nach der Hälfte abreißen und beendete später ebenfalls vorzeitig das Rennen.Bei den Frauen zeigte die bundesdeutsche Sportlerin Anna Hahner eine sagenhaft starke Vorstellung. Bei ihrem ersten Marathon nach ihrem umstrittenen Olympia-Auftritt in Rio, als sie als 81. nach 2:45:32 Stunden Hand in Hand mit ihrer Zwillingsschwester Lisa ins Ziel lief, kam sie in 2:28:32 Stunden als Fünfte ins Ziel - und knackte die Norm für die Heim-EM 2018 in Berlin. Den Sieg holte sich Gledys Cherono (2:20:23/Kenia).Auch pcbilliger unterstütze den Berlin-Marathon 2017, mit seinem gelben "Computer-Taxi" und so brachte das Berliner Unternehmen müde gewordene Sportler zum nahe liegenden Berliner Hauptbahnhof. Unter www.pcbilliger.de finden interessierte Kunden gebrauchte und zuverlässige Markengeräte, die generalüberholt, komplett überprüft und bereinigt wurden. Vorteil ist hierbei - es handelt sich um Businessmodelle, welche überwiegend von großen Unternehmen stammen. PCBilliger kann als Microsoft Authorized Refurbisher auf Kundenwunsch - das Betriebssystem Windows 10 Home, sowie Windows 10 Professional, auf allen Geräten vorinstallieren. www.pcbilliger.de



