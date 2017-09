Konservative Dermatologie Köln

HautkrebsfrüherkennungIn Deutschland haben bösartige Hauttumoren (z.B. Melanome, Basaliome, Plattenepithelkarzinome) in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommen. Die Risikofaktoren sind teilweise bekannt. Das UV-Licht (Sonne, Solarien) spielt etwa in der Hälfte der Fälle eine wesentliche Rolle. Abgesehen vom klinischen Stadium ist die Dicke der Hauttumoren der wichtigste prognostische Faktor, woraus sich die Wichtigkeit einer frühen Diagnose ableitet.Bezüglich Melanomrisiko besonders gefährdet sind Pigmentnävi (Muttermale), die sich verändern, Personen mit zahlreichen Muttermalen, Hellhäutige (Hauttyp 1 und 2), deren Haut sich sofort rötet, sowie genetische Risikofaktoren (persönliche und familiäre Melanom- oder Hautkrebsanamnese, große angeborene Muttermale, atypische Muttermale).Angestrebte Ziele sind Abnahme der Tumordicke zum Zeitpunkt der Diagnosestellung und Ersttherapie sowie Reduktion der Tumormortalität. Entsprechend bietet unsere Facharztpraxis ein gezieltes Screening von Risikogruppen an. Hier trägt die Dermatoskopie (Auflichtmikroskopie) wesentlich zur Verbesserung der Diagnostik bei, Vorläufer- und Frühformen von Hauttumoren zu erkennen, damit die Therapie in einem prognostisch günstigen Zeitpunkt durchgeführt werden kann.TumornachsorgeFür die Dauer der Tumornachsorge, die mindestens 10 Jahre umfassen sollte, erfolgen Untersuchungen, in denen die Tumorfreiheit festgestellt bzw. Tumorprogression frühzeitig erkannt werden. Hierzu wurde über Jahre ein Spezialistennetz für klinische Diagnose, histopathologische Diagnose und chirurgische Therapie aufgebaut, das mit Krankheitsverläufen bei Hauttumoren jeder Art vertraut und zudem über die neuen Entwicklungen in Diagnostik und Therapie der Hauttumore orientiert ist.GeschlechtskrankheitenUV-LichttherapieGenießen Sie individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmte Bestrahlungen mit UV-A und UV-B:Hautschönende, computergesteuerte Ganz-/Teilkörperbräunung unter kompetente KontrolleHaar- und KopfhauterkrankungenDiagnostik:Trichogramm (Haarwurzeluntersuchung)Therapie :Spezielle UV-Lichtbestralung der KopfhautInjektionen von Pantenol