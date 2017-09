MBST Kernspinresonanz-Therapie jetzt neu in München-Bogenhausen

Pressemitteilung von MedTec Medizintechnik GmbH

Orthopädische nichtinvasive Behandlungsoptionen für weit verbreitete degenerative Erkrankungen werden immer stärker von den betroffenen Patienten nachgefragt. Das Wirbelsäulen-Institut Dr. Peter Krause und Kollegen in München bietet umfassende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten, seit Kurzem auch die innovative MBST Kernspinresonanz-Therapie.



Degenerative Volkskrankheiten nehmen immer stärker zu

Der medizinische Fortschritt sorgt für eine steigende Lebenserwartung. Durch diese Entwicklung nehmen auf Verschleißerscheinungen zurückzuführende Probleme des muskuloskelettalen Systems immer weiter zu. Inzwischen sind Millionen Menschen alleine in Deutschland von Arthrosen, Osteoporose und Bandscheibenschäden betroffen. Jeder Dritte leidet unter Rückenschmerzen – in Deutschland der zweithäufigste Grund, um einen Arzt zu konsultieren.



Wirbelsäulen-Institut in München-Bogenhausen

Immer mehr Patienten auf der Suche nach Abhilfe für ihre Beschwerden wenden sich in diesem Zusammenhang an die ganzheitliche Praxis für Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen in München. Dr. Peter Krause und seinen Kollegen ist es wichtig, jedem Patienten aufgrund einer differenzierten Abklärung eine individuell abgestimmte Therapie zu bieten. Denn gerade das Symptom Rückenschmerz hat viele Ursachen und die passende Diagnose ist von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung.



Innovative Medizintechnik

Das Wirbelsäulen-Institut bietet aus diesem Grund umfangreiche diagnostische und therapeutische Möglichkeiten an. Seit September findet auch die MBST Kernspinresonanz-Therapie Anwendung. Damit steht den Patienten die neueste Generation der therapeutischen Kernspinresonanz-Geräte für die Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates zur Verfügung.



MBST-Therapie zur Stimulation regenerativer Prozesse

Die MBST-Therapie ist eine therapeutisch genutzte Entwicklung basierend auf der bildgebenden MRT-Technologie. Dabei werden, vereinfacht gesagt, starke Magnetfelder und Radiowellen kombiniert, um Wasserstoffprotonen im Gewebe anzuregen. Die Radiowellen übertragen den Protonen Energie, wodurch sich ihre biophysikalischen Parameter messbar verändern. MBST nutzt Kernspinresonanz jedoch nicht für diagnostische Zwecke, sondern hat mit ihrem kausalen Therapieansatz das Ziel, Zellen auf molekularer Ebene durch eine gezielte Energieübertragung auch metabolisch zu stimulieren und körpereigene Regenerationsprozesse auszulösen. Dabei sind keine operativen Eingriffe, Spritzen oder Medikamente nötig. Derzeit können neben Wirbelsäulen- und Bandscheibenschäden auch u. a. Arthrose, Osteoporose, Knochenstoffwechselstörungen sowie Verletzungen an Muskeln, Bändern, Sehnen und Knochen behandelt werden.



Seit zwei Jahrzehnten steht der Name MedTec für technischen Fortschritt, Innovation und Qualität in der Medizintechnik. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in Wetzlar ist es, die Gesundheit der Menschen nachhaltig zu verbessern. In diesem Sinne wird seit über 20 Jahren Hightech-Medizintechnik in Spitzenqualität für die Human- und Veterinärmedizin entwickelt. Mit der patentierten MBST Kernspinresonanz-Technologie ist die MedTec Medizintechnik GmbH Weltmarktführer im Bereich der therapeutischen Anwendung der Kernspinresonanz, die aktuell in 39 Ländern erfolgreich eingesetzt wird. Wirkung und Verträglichkeit der MBST Kernspinresonanz-Technologie bei vielen Erkrankungen und Beschwerden des muskuloskelettalen Systems werden durch aussagekräftige Daten aus zahlreichen Studien und Fachveröffentlichungen bestätigt. Alleine in Deutschland wurden bisher über 270.000 Patienten behandelt. Die Therapie ermöglicht unter anderem die schonende, wirksame und nebenwirkungsfreie Behandlung von degenerativen Erkrankungen und Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach mit dem Innovationspreis TOP 100 des deutschen Mittelstands ausgezeichnet.

