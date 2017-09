Stade, Deutschland (25. September 2017) die deutsche Butlerschule Edumondi veröffentlicht ab Oktober eine kostenfrei App. Über diesen Kanal können regelmäßig exklusive Haushaltstipps sowie Informationen zu den Themen Etikette, Dresscodes & Protokoll, Tischkultur und Eventmanagement, exklusiven Weinen & Spirituosen abgerufen werden. Interessenten können sich im Rahmen der App über die Butlerausbildung informieren und ihr nächstes Event mit Butler-Service planen.Am Montag, dem 2. Oktober 2017 findet der nächste Schnupperkurs zur Butlerausbildung zwischen 9-17 Uhr im Inselrestaurant in Stade statt. Kurzfristige Anmeldungen sind noch telefonisch möglich.Die Berufsfachschule für angehende Haushaltsmanager/-innen, Butler / Butleressen bietet neben dem Vollzeitstudium auch die Möglichkeit des berufsbegleitenden Teilzeitstudiums sowie des Online-Unterrichts an. Weitere Kursangebote, wie zum Beispiel das Studium des Residenz-Managers und des Haushalts-Assistenten sind in Vorbereitung.Die Nachfrage nach den Absolventen der Butlerschule ist aktuell sehr groß - in Deutschland und weltweit.



Bildinformation: Edumondi - die deutsche Butlerschule entwickelt sich zum europäischen Marktführer