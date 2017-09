Nächste Karrierestufe für Berufstätige: Masterstudiengang “Professional Practice” startet am SAE Institute Köln

Köln, 25. September 2017: Das Masterprogramm “Professional Practice” am SAE Institute Köln ist das neue, berufsbegleitende Studienangebot für Experten aus der Digital- und Medienwirtschaft. Das Studium lässt sich flexibel ins Arbeitsleben integrieren, honoriert bisherige Berufserfahrungen und ebnet den Weg zum nächsten Schritt auf der Karriereleiter. In nur 28 Monaten kann so ein international anerkannter Masterabschluss erlangt werden.Die wichtigsten Informationen im Überblick:- Zulassungsvoraussetzungen: Hochschulabschluss oder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einem für das Studium relevanten Bereich- Abschlusstitel: Master Professional Practice (Creative Media Industries). Das Studium wird in Abhängigkeit von der gewählten Methodik als Master of Arts (M.A.) oder Master of Science (M.Sc.) abgeschlossen.- Zertifizierung: Das Programm wurde in Kooperation mit der renommierten Middlesex University London entwickelt und validiert. Die Middlesex University garantiert einen international anerkannten Abschluss.- Kosten: Die Kosten für das Studium betragen 9.200 Euro.Termine:- 30. September 2017: Bewerbungsschluss für den Kursstart am23. Oktober 2017- 30. November 2017: Bewerbungsschluss für den Kursstart am16. Januar 2018Ansprechpartner und weiterführende Informationen:Bei Fragen zum Bewerbungsprozess, zu fachlichen Details sowie zu den Themen Finanzierung und Förderung steht Georg Tiefenbach, Academic Coordinator, unter 0221-9541220 oder g.tiefenbach@sae.edu gerne zur Verfügung. Weitere Informationen zum Masterprogramm “Professional Practice” am SAE Institute sind erhältlich auf www.sae.edu/deu/de/mamsc-professional-practice-creative-media-industries Über die Studieninhalte:Mit dem Masterstudiengang “Professional Practice” bietet das SAE Institute Fachkräften ein flexibles Programm, dessen akademischer Abschluss auf die gesammelte Berufserfahrung der Studierenden aufbaut. Schwerpunkte des Studiums sind die Planung und Umsetzung eines Forschungsprojekts in den Bereichen Audio, Film, Games oder Web. Die dafür relevanten Lehrinhalte werden individuell in Absprache mit einem Mentor festgelegt und in fachspezifischen Kursen und Seminaren vermittelt. Der Lehrplan für das Masterstudium umfasst unter anderem diese Inhalte:ProjektplanungIndividuelle Lernvereinbarung: Idee, Konzept und Meilensteine, Definition des Abschlusstitels (MA/MSc)Theorien und ForschungsmethodenWissenschaftliche Grundlagen und Forschungsmethoden, Medientheorien und zeitgenössische Perspektiven, kritische Reflexion und ethische AspekteÜberblick über bisherige BerufserfahrungSystematischer Überblick und kritische Reflexion, Akkreditierung beruflicher Leistungen, Einreichung spezieller KurzprojekteProfessionalisierungsplanEinschätzung und Erwerb fehlender projektrelevanter Qualifikationen durch Teilnahme an zertifizierten Kursen und Praktika, Einschätzung von und Teilnahme an karrierefördernden MaßnahmenAbschlussprojektUmsetzung des Forschungsprojekts, schriftliche Reflexion und Bewertung des Projektverlaufs, Präsentation und Auswertung der Forschungsergebnisse



Bildinformation: Nächste Karrierestufe für Berufstätige: Masterstudiengang “Professional Practice” startet am SAE Institute Köln