Schneller Zugriff auf Home Control: devolo launcht neues App-Update

Mit einem FingerwischMit dem aktuellen Update der iOS-App wird die Bedienung von Home Control noch komfortabler und schneller. Künftig muss nicht einmal mehr die Home Control-App gestartet werden, um beispielsweise das zu Hause im Blick zu haben oder einfach und schnell eine Szene abzuspielen. Mit einem Fingerwisch von oben nach unten können Nutzer direkt auf Geräte, Szenen, Regeln, Gruppen und Zeitsteuerungen zugreifen - auf Wunsch auch direkt vom Sperrbildschirm aus. Im Home Control-Widget selbst tippen iOS-Nutzer einfach auf das jeweilige Symbol der smarten Geräte oder der Funktion (Szene, Regel, Zeitsteuerung), um diese ein- oder auszuschalten oder um beispielsweise schnell die Heizkörper auf die Wohlfühltemperatur einzustellen. Welche Geräte, Szenen, Regeln, Gruppen oder Zeitsteuerungen im Widget angezeigt werden, legt der Nutzer selbst fest: Der schnelle Zugriff auf das Thermostat im Badezimmer ist hier genauso möglich, wie die Aktivierung einer Regel "Alarm", um das eigene Zuhause vor ungebetenen Gästen zu schützen. Andere denkbare Einsatzmöglichkeiten sind das Ausschalten aller Lampen zur Nachtruhe oder eine schnelle Prüfung, ob auch wirklich alle Fenster geschlossen sind.Verbesserte Feedback-FunktionIn der iOS-App selbst bringt das Update ebenfalls eine Neuerung: Nutzer der Home Control-App können ein gewünschtes Element (Gerät, Szene, Regel, Gruppe, Zeitsteuerung) einfach durch "antippen" des Symbols schnell und komfortabel ein- beziehungsweise ausschalten. Auch beim Abspielen von Home Control-Szenen gibt die iOS-App jetzt ein besseres Feedback. Während eine Szene abgespielt wird, erhält der Nutzer auch in der App eine sichtbare Rückmeldung.Nächste Updates: Geofencing und Google HomeMit einem der nächsten Updates wird Home Control zudem eine Geofencing-Funktion bieten. Home Control aktualisiert gewünschte Einstellungen dann selbstständig. Ist beispielsweise niemand zuhause, wird die Alarmfunktion eingeschaltet und die Heizkörper werden herunterreguliert. Umgekehrt funktioniert dies selbstverständlich auch: Nähert sich ein Familienmitglied dem eigenen Smart Home, wird das Wohnzimmer auf die Wohlfühltemperatur aufgeheizt, das Licht schaltet sich ein und die Musikanlage startet automatisch. In Zukunft wird Home Control zudem per Google Home steuerbar - ganz einfach per Sprache. Bereits jetzt ist dies mit Amazon Alexa möglich.devolo Home Control: Mehr Komfort, Sicherheit und effizientes Energiesparendevolo Home Control ist eine ganzheitliche Smart Home-Lösung aus deutscher Entwicklung. devolo bietet derzeit insgesamt zwölf unterschiedliche Smart Home-Komponenten an. Das praktische Starter Paket mit Home Control-Zentrale, Tür-/Fensterkontakt sowie Schalt- und Messsteckdose ist zur unverbindlichen Preisempfehlung von 219,90 Euro erhältlich. Kompatible Produkte von Drittherstellern können ebenfalls in das System eingebunden werden. Dazu zählen prinzipiell alle Z-Wave-zertifizierten Geräte und die smarte Lichtsteuerung Philips Hue. So stehen den Nutzern hunderte Produkte für das ganz persönliche Smart Home zur Verfügung. Die Steuerung von Home Control erfolgt über die Home Control-App und das my devolo-Onlineportal: Mit dem Smartphone, Tablet und dem Computer - von zu Hause aus und von überall auf der Welt.



