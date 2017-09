n-tv zeichnet devolo Online-Shop aus.

And the winner is: devolodevolo hat sich in der Kategorie "Smart-Home-Online-Shops" gegen eine große wie starke Konkurrenz durchgesetzt. Die Kunden bewerteten dabei zentrale Shop-Eigenschaften wie Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice sowie die Bestell- und Zahlungsbedingungen. Die Zufriedenheit der Kunden mit den einzelnen Online-Shops wurde dabei anhand von mehr als 50 Unterkriterien bewertet, in die auch Freundlichkeit und Kompetenz des Service-Teams sowie die Zuverlässigkeit beim Versand einflossen.Smart Home ohne Hindernisse von Anfang anDie feierliche Preisverleihung fand am Donnerstag, dem 21. September 2017, in Berlin statt. Karsten Jahn, Director Consumer Marketing & PR der devolo AG, nahm den Preis entgegen und erklärte: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und das positive Feedback so vieler Kunden. Erklärtes Ziel von devolo ist es, einfache wie begeisternde Lösungen zu bieten. Das spiegelt sich auch in unserem Online-Shop wider. Mit einem gut durchdachten Konzept und einem kompetenten Team haben wir mit dem Online-Shop ein starkes Standbein für Kunden aufgebaut, die direkt beim Hersteller einkaufen möchten. Dabei erhalten wir viele Rückmeldungen und zwar direkt vom Kunden. Das hilft uns, neue Ideen zu entwickeln und alles noch ein Stückchen besser zu machen. Wir freuen uns daher umso mehr über die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und danken vor allem unseren Kunden für das wertvolle Feedback."Home Control: Schnell, einfach und preiswert zum eigenen Smart HomeDer devolo Online-Shop ist unter der Adresse www.devolo.de erreichbar. Kunden und Interessenten finden dort neben einem großen Home Control-Angebot auch einen praktischen Online-Konfigurator, mit dem sie schnell den persönlichen Bedarf an Smart-Home-Bausteinen ermitteln können. Ein weiteres Highlight ist die Online-Testversion der Home Control-Bediensoftware, mit deren Hilfe Kunden bereits vor dem Kauf einen ersten Eindruck von der Bedienung des Smart Homes aus Aachen gewinnen. Abgerundet wird das Online-Angebot durch zahlreiche Erklärvideos und einen umfangreichen Smart Home-Ratgeber.



Bildinformation: n-tv zeichnet devolo Online-Shop aus.