Rust am 23.09.17 - Über 100 Mitglieder der Rüsselsheimer Volksbank brachen am 23.9.17 morgens um 07.00 Uhr mit zwei Bussen in den Europapark in Rust auf. Familien mit Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene freuten sich bei "Kaiserwetter" die Attraktionen im Europapark zu genießen.Blue Fire, Wotan, Silverstar, Pegasus, ..., alles Namen der vielen Attraktionen im Park - geradezu eine logistische Herausforderung für jeden Einzelnen den Tagesablauf zu planen.Gut gelaunt kam man gegen 10.00 Uhr im Park an. Sofort strömten die Abenteurer aus Rüsselsheim in den Park, nicht jedoch ohne vorher am Volksbankenstand ein kleines Geschenk in Empfang genommen zu haben. Eine ganz besondere Überraschung hatte die Volksbank noch für ein Zwillingspärchen parat - die beiden Mädels feierten im Europapark ihren 13. Geburtstag. Betreuer Mark Gohmert überreichte den beiden strahlenden Mädels Gutscheine im Wert von je 15 EUR, welche die Kids im Park einlösen konnten.Um 22.30 Uhr kamen die Mitglieder der Rüsselsheimer Volksbank glücklich, aber "hundemüde", wieder in Rüsselsheim an.Wer mehr über das Engagement der Rüsselsheimer Volksbank erfahren möchte findet viele Informationen unter www.R-Volksbank.de/engagement



Bildinformation: Rüsselsheimer Volksbank: Mitglieder im Europapark