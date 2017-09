VON FEUERZEUGEN ZU LIFESTYLE: MIT ZIPPO JEDERZEIT ZU ALLEM BEREIT

Emmerich, August 2017 – Die amerikanische Kultmarke Zippo, weltweit bekannt für ihr berühmtes Sturmfeuerzeug, präsentiert eine neue Art, die Marke zu erleben: Zippo Eyewear. Das facettenreiche Brillensortiment spiegelt den einzigartigen Zippo Style wider, für den die Marke bekannt ist.Das Brillensortiment von Zippo, bestehend aus Sonnenbrillen und Lesehilfen, bietet sowohl neutrale Modelle als auch solche, die speziell auf Männer und Frauen zugeschnitten sind. Inspiriert vom umfangreichen Sortiment an Sturmfeuerzeugen feiert Zippo Eyewear lebendige Farben, Abwechslung und individuellen Style.Durch den bewussten Mix aus modernen und klassischen Trends schafft die Marke ein unglaublich vielfältiges Sortiment: Über 50 verschiedene Sonnenbrillen und 100 Lesehilfen, die von der klassischen Pilotenbrille über Retro-Styles bis hin zu saisonalen Looks reichen, lassen keine Wünsche offen.Lucas Johnson, Global Brand Manager von Zippo, zur neuen Kollektion: „Zippo Feuerzeuge haben sich schon lange als Stilsymbol etabliert und sind tief in der globalen Popkultur verwurzelt. Als Produkt einer der bekanntesten Marken der Welt lag das Feuerzeug schon in den Händen vieler einflussreicher Persönlichkeiten aus Mode, Musik und Film. Wir brennen darauf, den begehrten Zippo Style auch auf unsere Eyewear-Kollektion zu übertragen und unseren Kunden so einen neuen Weg der Selbstentfaltung zu bieten.“Die Marke Zippo, vor allem bekannt wegen ihrer unvergleichlichen Produkte zum Einstecken, hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe neuer Artikel auf den Markt gebracht, darunter die erfolgreichen Zippo Leder-Accessoires. Vom Feuerzeug über Geldbeutel und Flachmänner bis hin zu Brillen, mit Zippo ist man jederzeit zu allem bereit. Getreu diesem Motto umfasst die neue Zippo Eyewear Kollektion auch eine Auswahl an Sonnenbrillen mit polarisierenden Gläsern – ein Muss für alle Outdoor-Fans.Zippo Eyewear ist im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die Zippo Sonnenbrillen mit polarisierenden Gläsern kosten 24,95 €, jene mit nicht-polarisierenden Gläsern 19,95 €. Die Zippo Lesehilfen liegen bei 9,95 € und werden inklusive einem Etui, einem praktischen Brillenband und einem Mikrofasertuch angeboten.



Bildinformation: Zippo Manufacturing Company