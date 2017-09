oneclick AG wird Cloud Printing Alliance Partner

Die oneclick AG, Betreiberin der gleichnamigen Application Delivery- und Streaming-Plattform, ist neues Mitglied der Cloud Printing Alliance der ThinPrint Cloud Services Inc. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen schnelles, einfaches und performantes Drucken aus der Cloud zu ermöglichen.Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Infrastruktur in die Cloud und setzen dabei auf Application Delivery und Streaming, wie von der oneclick AG angeboten. Über die Plattform des international tätigen Anbieters lassen sich Applikationen und Daten von jedem Server-Standort in einen zentralen Workspace im Browser streamen. Doch irgendwann kommt in vielen Unternehmen unweigerlich der Moment, in dem Dokumente aus der Cloud auf Druckern vor Ort ausgedruckt werden sollen.Florian Bodner, CIO des Lösungsanbieters oneclick: "Drucken ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags. Zwar kommt die Rechenpower zunehmend aus der Cloud, aber der Drucker steht lokal und nicht-virtuell vor Ort im Unternehmen. Und uns war sofort klar: Beim komplexen Thema Drucken sind wir auf Expertise angewiesen. ThinPrint Cloud Services bietet hier genau die Dienste und Lösungen, die wir brauchen." Aus diesem Grund entschloss sich das Unternehmen für den Beitritt zur Cloud Printing Alliance der ThinPrint Cloud Services Inc.Ziel der Cloud Printing Alliance ist es, das Drucken in die Cloud zu bringen. Als Gründer der Alliance bietet ThinPrint Cloud Services die führende Cloud-Printing-Lösung, mit der das gesamte Druckmanagement und die gesamte Druckauftragsaufbereitung in die Cloud verlagert wird. Dadurch ist es möglich, von jedem Gerät zu drucken - ohne Treiberinstallation oder besondere Anforderungen an den Drucker."Wir freuen uns, mit oneclick einen wichtigen, innovativen Anbieter aus dem boomenden Markt der Application Delivery und des Workspace Managements als Partner gewonnen zu haben", so Christoph Hammer, CEO der ThinPrint Cloud Services Inc. "oneclick ist eine wichtige und passende Ergänzung unseres stetig wachsenden Mitgliedernetzwerks."Mehr Informationen zur Cloud Printing Alliance finden Sie hier: www.cloud-printing-alliance.com



Bildinformation: Florian Bodner, CIO des Lösungsanbieters oneclick