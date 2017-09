US-Forscher untersuchen Wirkung der Hyperthermie auf T-Zellen und Immunsystem

"It is apparent that high temperature is naturally involved in immune response”, sagt Mihail Mitov von der Forschergruppe der Universität Kentucky, die mögliche Wirkugen der Hyperthermie auf T-Immunzellen untersucht. Das berichtet jetzt Science Daily mit Bezug auf die American Physiological Society (APS). Das Forscherteam beobachtet dazu Darmkrebszellen und T-Zellen – und wie sich Temperaturänderungen auf die Energieproduktion (Bioenergetik) in beiden Zelltypen auswirken.Fieber sei eine körpereigene Reaktion auf Infektionen. Es aktiviere das Immunsystem zu Angriff oder Beseitigung von Infektionen, so Mitov. Eine Behandlung mit Hyperthermie könne „Krebs-Stopp-Effekte“ auslösen. Möglichweise gebe es auch Veränderungen im Energiestoffwechsel von Zellen und andere Prozesse, die die energetischen Profile der Zellen beeinflussen. Diese könnten für die Entwicklung neuer Behandlungen oder therapeutischer Ansätze mit weniger Nebenwirkungen genutzt werden.T-Lymphozyten bzw. T-Zellen können Antigene (körperfremde Strukturen) identifizieren, Sie haben daher im Immunsystem die Aufgabe, angreifende Erreger abzuwehren. Auch in Deutschland richtet sich der Fokus der Krebsmedizin (wieder) auf T-Zellen. So stand auch die Immuntherapie auf der Agenda beim „Future Medicine“-Kongress in Berlin. Auf die stärkende Kraft der Hyperthermie verweist auch Prof. Dr. András Szász, Begründer der Oncothermie, einer besonderen Form der Wärmetherapie (Hyperthermie).„Hyperthermische Therapie-Systeme unterstützen natürliche Heilprozesse des Körpers. Diesen Heilmechanismus machen wir uns mit der Hyperthermie zunutze. Er soll sich selbst gegen Krebs wehren, ohne Schäden am gesunden Gewebe“, sagt Prof. Dr. Szász. So könne die Hyperthermie nicht nur auf eine thermische Zerstörung der Tumorzellen und eine Potenzierung von Chemo- und Radiotherapie abzielen. Sie könne auch das Immunsystem stimulieren. Er erläutert den Zusammenhang mit T-Zellen: „Damit das Immunsystem des Körpers funktioniert, müssen T-Zellen aktiviert werden. Die Forschung schaut darauf, wie T-Zellen auf eine Erwärmung reagieren können.“



Bildinformation: Professor Dr. András Szász