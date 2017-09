Phicomm stellt neuen Router KE 2M mit 3x 10/100 Mbps LAN vor

Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

Der 2.4 GHz-starke Router ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten bis maximal 300 Mbps





Ausgestattet mit drei LAN-Ports mit 10/100 Mbps und einer 10/100 Mbps WAN-Schnittstelle, verfügt der Router über drei Antennen. Der handliche KE 2M ermöglicht die Errichtung eines Gästenetzwerks sowie die Verwaltung mittels einer Phicomm-Applikation auf dem Smartphone. Zudem hat Phicomm eine Bandbreitensteuerung integriert. Der neue Router mit 2.4 GHz ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten bis maximal 300 Mbps.



Preis und Verfügbarkeit

Bildinformation: Phicomm KE 2M - Router

Über PHICOMM

Die Phicomm (Shanghai) Co., Ltd (früher: Shanghai Feixun Communication Co., Ltd). mit dem Markennamen - PHICOMM - ist ein High-Tech-Anbieter von Endgeräten für mobile Kommunikation sowie Netzwerklösungen und Systemtechnik. Um sich auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt zu positionieren, wurde im Herbst 2012 die Phicomm Europe GmbH mit Firmensitz im Süden von München gegründet. Seitdem hat sich PHICOMM auf dem Weg als Anbieter innovativer Kommunikationstechnologie (u.a. Smartphones und Netzwerkprodukte) mit den Schwerpunkten von europaweitem Vertrieb, Service und dem technischen Support schnell etabliert und erfolgreich weiterentwickelt.

Mit der Vision - das Leben unserer Kunden durch innovative Kommunikationstechnologie zu bereichern und neue Erlebniswelten zu schaffen - arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Wir bieten effiziente und intelligente Lösungen für den Privatkunden, Kleinunternehmer sowie für Business-Anwender. Als Geschäftskonzept wird das B2B-Businessmodel in ganz Europa zu ausgewählten Distributions- und Systempartnern zugrunde gelegt. Weitere Informationen finden Sie auf www.phicomm.de und www.facebook.com/PhicommEurope/.



